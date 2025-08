AJF, DECIZII IMPORTANTE ÎN FOTBALUL JUDEȚEAN

Comitetul Executiv al AJF aprobă afilierea provizorie a structurilor sportive: AS Comerțul Viișoara, AS Constructorul Crovu, ACS Viitorul Frasinu, ACS Fructul Pietrari, ACS Sportul Hăbeni, ACS Luceafărul Dărmănești, ACS Malu cu Flori, AFC Victoria Comișani, AS Gaiță Bilciurești, AS Viitorul Tătărani, ACS Gloria Doicești, ACS Viitorul Runcu, ACS Viitorul Cobia.

2. Aprobă dezafilierea provizorie a structurilor sportive: ACS Gloria Bucșani, AS Luceafărul Dărmănești, AS Malu cu Flori, AS Gloria Doicești, AS Sportul Runcu, AS Unirea Cobia și AS Victoria Comișani.

3. Aprobă lista cu echipele care s-au inscris si au primit dreptul de a evolua în Campionatul Județean Liga 4 – sezonul 2025/2026;

4. Aprobă seriile și lista cu echipele care s-au inscris și au primit dreptul de a evolua în Campionatul Județean Liga 5 – sezonul 2025/2026;

5. Aprobă încheierea unui contract valabil pentru sezonul 2025/2026 (01.08.2025 30.06.2026) cu președintele Comisiei de Competiții și Omologări Baze Sportive – Ion Gabriel Catană (PFA), in valoare de 3200 lei brut / lună.

6. Aprobă decizia Comitetului Executiv al AJF Dâmbovița, din data de 29.07.2025.