Stadiul lucrărilor la Stadionul „Eugen Popescu”

La stadionul „Eugen Popescu” se lucrează la reţeaua de alimentare cu energie electrică a instalaţiei de degivrare şi a nocturnei şi pregătim tribuna în vederea realizării hidroizolaţiei.

Se lucrează în continuare la tribuna veche pe toate fronturile, atât la încăperile de sub tribună, cât şi la exterior, la ultimul segment al gradenelor, iar ultimele componente ale tribunei metalice sunt în lucru la furnizor. Tot în această perioadă vor fi alese şi comandate scaunele.

„Aşa cum am mai menţionat, chiar şi fără un leu sprijin financiar de la bugetul de stat, facem toate eforturile pentru ca arena sportivă să poată fi terminată în acest an, dar şi pentru omologarea provizorie a stadionului, fără tribuna metalică, astfel încât echipa să poată juca cât mai curând la Târgovişte”, a precizat primarul Cristian Stan.