Deputatul Carmen Holbam Propuneri de modificare şi completare a articolului 1 alin.(1) şi (2) din HG Nr.186/2009 cât şi a tuturor actelor normative subsecvente

Share This





















Deputatul PSD Dâmboviţa Carmen Holban a adresat o interpelare ministrului Sănătăţii.

Obiectul interpelării este: Propuneri de modificare şi completare a articolului 1 alin.(1) şi (2) din HG Nr.186/2009 cît şi a tuturor actelor normative subsecvente.

„Vă interpelez în legătură cu o sesizare făcută de conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa cu privire la derularea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pînă la 600 de lei/lună.

Aceşti pensionari au obligaţia să prezinte medicului o declaraţie pe proprie răspundere referitoare la faptul că realizează venituri numai din pensii de până la 600 de lei/lună.

Din constatările Curţii de Conturi şi din verificările CAS Dâmboviţa a rezultat că în foarte multe situaţii, declaraţiile au fost neconforme, întrucât pensionarii în mare parte vârstnici, nu au înteles sintagma „numai din pensii de pînă la 600 de lei/lună”, astfel s-a ajuns în situaţia de a se imputa sume destul de mari pensionarilor cu venituri reduse, ca urmare scopul programului nu a fost atins, dimpotrivă s-a împovărat situaţia unor persoane cu venituri mici.

Un pensionar cu pensie sub 600 de lei nu poate primii medicamente compensate 90% întrucât are la CEC o sumă de bani strânsă pentru înmormântare pentru care primeşte o dobândă nesemnificativă sau încasează o chirie nesemnificativă, etc.

Hotărârea de Guvern 186/2009 nu şi-a atins scopul şi a creat o barieră legislativă.

Conform dispoziţiilor legale în vigoare pentru a primi medicamente compensate 90% pensionarul în cauză este pus în faţa următoarelor alternative: ori renunţă la un drept de proprietate reprezentat de alte venituri legale (dobânzi, chirii, etc) ori işi plătesc în totalitate 100% sau 50% medicamentele venind cu bani de acasă.

Având în vedere aceste aspecte, vă rugăm să analizaţi posibilitatea abrogării ordinului sus menţionat şi înlocuirii cu un nou act normativ care să corespundă în totalitate scopului pentru care a fost emis.

Solicit răspuns scris.”, se arată în interpelare.