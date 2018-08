Cu ranga a fost atacat un mecaninc într-un service auto din Moţăieni

Share This





















Scene desprinse parcă din filmele, au fost surprinse de camerele de supraveghere într-un service auto din localitatea Moţăieni.Un bărbat de 39 de ani înarmat cu o rangă a atacat anga-jatii service-ului şi chiar l-a lovit pe un bărbat. Totul, după ce i-a alergat pe mecanici prin curtea firmei minute bune.

Martorii au sunat la 112 şi doar aşa au reuşit să-i facă pe cei doi să se mai calmeze. În urma incidentului victima a fost dusă la spital şi are nevoie de 25 de zile de îngrijiri medicale.

Agresorul s-a ales cu dosar penal pentru loviri şi alte violente. Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Fieni au fost sesizaţi pe numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 cu privire la faptul că nişte persoane provoacă scandal la un service auto din localitatea Moţăieni.O echipă de cercetare s-a deplasat de îndată la faţa locului, iar în urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că, pe fondul unor discuţii în contradictoriu, un bărbat de 39 de ani ar fi lovit cu o bară metalică un alt bărbat de 56 de ani, din Pucioasa.Victima a fost transportată la spital pentru investigaţii medicale, iar în urma examinării medico-legale, medicul legist a acordat 2325 de zile de îngrijiri medicale, în condiţii de evoluţie favorabilă, fără punere în primejdie a vieţii.Pe numele bănuitului, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.În cauză, se continuă cercetările sub supravegherea şi coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa.