Conducători auto surprinși sub influența băuturilor alcoolice

Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Găești au oprit pentru control, pe raza localității Zăvoiu, un autoturism condus de un bărbat de 42 de ani, din Mogoșani.

Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezentând o alcoolemie cu o valoare peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, polițiștii de la Serviciul Rutier au surprins doi bărbați de 21

și 45 de ani, din comunele Dragomirești și Cornățelu, în timp ce conduceau autoturisme, deși se aflau sub influența alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, cei doi bărbați au prezentat alcoolemii cu o valoare peste 0,50 mg/l alcool pur în aerul

expirat.

În cauză, în toate situațiile, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută de art. 336 din Codul Penal.