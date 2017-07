Chindia e iubită frumos şi joacă frumos Noii veniţi au adus un mare plus echipei

Share This





















În acest intersezon, Chindia a disputat cinci meciuri amicale: 0-2 (acasă) cu Juventus Bucureşti, 0-0 (a) cu CS Baloteşti, 3-3 (la Berceni) cu FCSB, 2-1 (a) cu Metaloglobus Bucureşti, 3-1 (a) cu FC Argeş Piteşti. Trebuia să mai dispute încă un amical cu FC Aninoasa, pe 21 iulie, dar acesta a fost amânat.

Pe 29 iulie mai are programat un amical retur cu FC Argeş, în Trivale, pe stadionul Nicolae Dobrin. Este ultimul amical. Apoi, „Lăncierii” târgovişteni vor avea răgaz pentru debutul în noul sezon care va începe pe 5 august.

Se speră ca echipa din Vechea Cetate de Scaun să practice un joc iute şi direct, inimos şi avansat, care să-i aducă punctele necesare pentru promovarea în Liga 1. Chindia a schimbat sistemul standard şi a luat o formă mai dinamică în teren.

Antrenorul, Nicu Croitoru, are la dispoziţie patru oameni de atac, Cherchez, C. Neguţ, Bâftoi şi Neicuţescu, toţi agili şi preocupaţi de ofensivă. Viteza şi simţul golurilor sunt principalele lor autuuri. Bâftoi este exact ce-i trebuia Chindiei. Pivotul care să stea în coasta apărărilor adverse.

Toţi jucătorii aduşi în această vară, I. Popescu, Ciobotariu, Acasandrei, Cornea, Matei, Neicuţescu, s-au comportat admirabil la antrenamente şi la jocurile amicale. Nu excepţional dar peste aşteptări. Au adus un mare plus echipei.

De la Honciu, L. Mihai sau Matei pot porni mereu atacuri spre careurile duşmanilor. Şi Grigore poate intra în această categorie. Valorificat la maxim, acesta poate deveni foarte util echipei. Trebuie utilizat mai mult şi el şi Pencea.

Nisipeanu, Stoica şi Aioanei au avut atâtea şanse şi ocazii să se remarce, să înveţe să acumuleze, să crească. Depinde de ei, de râvnă, de ambiţie, de modestia lor să prindă viitoarele trenuri. De doi ani au trecut atâtea pe lângă ei.

Fundaşul central, Ciobotariu, se simte excelent lângă Vătavu, iar Popescu este portarul ideal.

Mijlocaşul, Matei, poate să devină feroce în tricoul Chindiei, iar Cernea poate să răspundă pozitiv încrederii acordate. Aş vrea ca echipa din Curtea Domnească să obţină rezultate remarcabile şi să-l văd pe nesuferitul de Ghergu la limita lacimilor de fericire, bucurându-se ca Şumudică.

Dacă Ghergu se va umfla iarăşi în pene şi va scăpa iarăşi caii, Chindia va juca şi stagiunea următoare în Liga a 2-a. În prima etapă a noului sezon de Liga a 2-a (2017-2018), Chindia va juca acasă, cu UTA Arad. Vor urma meciurile cu Pandurii Târgu Jiu (deplasare), Poli Timişoara (acasă), Ştiinţa Miroslava (deplasare), Foresta Suceava (acasă)…

Iată programul complet al Chindiei Târgovişte: Etapa 1 Chindia – UTA Arad Etapa 2 Pandurii – Chindia Etapa 3 Chindia – ASU Politehnica Timişoara

Etapa 4 Ştiinţa Miroslava- Chindia Etapa 5 Chindia – Foresta Suceava Etapa 6 Luceafărul Oradea – Chindia Etapa 7 Chindia – Ripensia Timişoara

Etapa 8 ASA Târgu Mureş – Chindia Etapa 9 Chindia – Dacia Unirea Brăila

Etapa 10 SCM Piteşti – Chindia Etapa 11 Chindia – Metalul Reşiţa Etapa 12 Chindia – Metaloglobus Bucureşti

Etapa 13 Academica Clinceni -Chindia

Etapa 14 Chindia – CS Mioveni Etapa 15 AFC Hermannstadt -Chindia

Etapa 16 Chindia – CS Baloteşti Etapa 17 CS Afumaţi – Chindia Etapa 18 Chindia – Dunărea Călăraşi Etapa 19 Olimpia Satu Mare -Chindia