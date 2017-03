Biroului Politic Judeţean al PSD Dâmboviţa va decide vineri, măsurile ce se vor lua cu privire la domnul preşedinte CJ, Alexandru Oprea

Share This





















Miercuri seară, de la ora 20:00 şi până la ora 01:00, a avut loc şedinţa Biroului Politic Judeţean al PSD Dâmboviţa. S-a discut şi s-a întors pe toate părţile conflictul declansat în cadrul PSD Dâmboviţa, de demisia din funcţiile deţinute în partid, a preşedintelui CJ, Alexandru Oprea. S-a luat act de demisii şi mai mult aşa cum spune preşedintele PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, concluzia finală a fost că modul în care a procedat domnul Oprea, este total gresit, ba mai mult susţine Adrian Ţuţuianu că a adus şi prejudicii serioase de imagine Organizaţiei PSD Dâmboviţa.

Vineri, va avea loc o nouă şedinţă a BPJ în cadrul se va spune prin vot secret, măsurile ce se vor lua cu privire la domnul Oprea.

„A fost o şedinţă foarte lungă, o ordine de zi foarte complicată… Legat de demisiiile din anumite funcţii ale domnului Oprea, vă precizez următoarele lucruri:

Oricine nu înţelege imperativele momentului face un pas în afara partidului sau în lateral şi ne lasă să ne facem treaba.

Nu am să tolerez nimănui să strice munca miilor de membri de partid care au mari aşteptări de la noi şi nu am să las pe nimeni să mai aducă prejudicii de imagine acestei organizaţii. Nu avem voi la derapaje politice şi voi sancţiona orice derapaj. Va fi un vot secret vineri seară „, a declarat Adrian Ţuţuianu.

Se pare că până vineri, domnul Alexandru Oprea are termen să-şi dea demisia şi de la CJ Dâmboviţa dacă nu, riscă să fie exclus din PSD Dâmboviţa.