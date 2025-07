CAMPANIE DE ACHIZIȚII IMPORTANTĂ PENTRU CHINDIA TÂRGOVIȘTE

Mutări importante anunțate de Chindia Târgoviște! După ce a oficializat parteneriatul cu Barcelona, clubul din Liga 2 a reușit trei achiziții de efect, să îi aducă pe Alexandru Albu (31 de ani, mijlocaș defensiv, ex FC Botoșani), Ivan Pesic (33 de ani, extremă stânga, ultima dată tot la Chindia Târgoviște, plecat în iarnă) și Albert Hofman (22 de ani, atacant, ex Universitatea Cluj), anunță liga2.prosport.ro.

Toți au semnat, după cum a transmis Chindia Târgoviște, pentru două sezoane, până în vara anului 2027.Alexandru Albu (31 de ani), fostul fotbalist al Rapidului în mandatul lui Adrian Mutu, n-a acceptat oferta celor de la Metaloglobus și nu a semnat cu echipa lui Mihai Teja. Asta deși Metaloglobus joacă în SuperLiga României!

Nou-promovata era dispusă să ofere cel mai mare salariu din lot, în jur de 3.000 de euro. Sursele ProSport susțineau de câteva zile că Albu va ajunge, în cele din urmă, la Chindia, pe un salariu mult mai mare.

Albu a fost în returul campionatului trecut în lotul celor de la FC Botoșani, însă nu a avut drept de joc din cauza faptului că jucase deja pentru două echipe în cadrul aceluiași sezon. Albu a plecat din Giulești în iunie 2024, a semnat cu Al Hazem, după care a ajuns la Al Safa. Ambele grupări din eșalonul secund saudit nu l-au plătit, astfel că Albu a decis să plece de la ultima grupare.

La FC Botoșani, închizătorul nici măcar nu a apucat să-și facă debutul, căci în momentul în care a ajuns – ianuarie 2025 – bifase deja două echipe, Al-Hazem și Al-Safa din Arabia Saudită. Valeriu Iftime a decis să-i rezilieze contractul după conflictul cu Andrei Miron din cantonamentul verii, despre care ProSport a oferit detalii în exclusivitate.

Acum, el a semnat pe doi ani cu Chindia Târgoviște.

”Bine ai venit, Alexandru Albu!

Mijlocașul de 31 de ani, cu experiențe la cluburi precum Rapid, UTA, Botoșani și Chiajna, a semnat cu echipa noastră un contract valabil pe 2 ani, cu opțiune pe încă un an.

Îi dorim mult succes în tricoul roș-albastru!”, a comunicat Chindia Târgoviște.

Ivan Pesic este un jucător croat, născut la Sibenik, în vârstă de 33 de ani. A mai evoluat în cariera sa la Hajduk Split, A.Klagenfurt, HNK Sibenik, NK Zadar, Dinamo București, Shakhtar Karagandi sau FC Kaysar.

Ivan Pesic a evoluat pentru Dinamo în perioada 2017 – 2019, iar la Chindia Târgoviște a făcut pasul în februarie 2024, dar în iarna trecută, la începutul acestui an, a fost pus pe liber. Fără acord de atunci, acum el a revenit în lotul formației din Liga 2.

”Bine ai (re)venit, Ivan Pesic!

Atacantul croat în vârstă de 33 de ani revine la echipa noastră după 6 luni.

Ivan, fost jucător la echipe precum Hajduk Split, Dinamo București, sau Vorskla Poltava, a semnat un contract valabil pe 2 ani.

Îi dorim mult succes în tricoul roș-albastru!”, a anunțat Chindia.

1 gol în 23 de meciuri a marcat Pesic pentru Vorskla-Naftohaz

5 goluri în 26 de meciuri a marcat Pesic pentru Dinamo

9 echipe a bifat Pesic în carieră: Hajduk Split, Sibenik, Zadar, RNK Split, Dinamo, Șahtior Karagandî, Kaisar, Voluntari și Vorskla-Naftohaz.

Albert Hofman, atacant care impresiona la primul său sezon petrecut la seniori, în ediția 2021-2022 a Ligii 2, când era om de bază și unul dintre golgheterii Universității Cluj, cu care reușea atunci promovarea, a ajuns în iarna lui 2024 la Unirea Dej, pentru a încerca o relansare a carierei, după ce în precedentul sezon și jumătate prinsese doar opt meciuri în SuperLiga pentru ”U”.

Dragoș Militaru l-a utilizat în 10 partide, adică în toate cele disputate de echipă în 2024, de opt ori ca titular, de șase ori fiind înlocuit, iar în cele 728 de minute petrecute pe teren a înscris 3 goluri.

Hofman, 1.82 metri, 22 de ani, era considerat un vârf de mare perspectivă al grupării ardelene, el marcând de șapte ori în tricoul celor de la Universitatea Cluj în cele 39 de partide în care a fost utilizat, oferind și două pase decisive (opt meciuri în Superliga, 28 în Liga 2, trei în Cupa României). Golurile au fost înscrise în sezonul de Liga 2 la finalul căruia clujenii au reușit promovarea.

Acum, Hofman a ajuns la Chindia Târgoviște, după ce în stagiunea trecută a fost împrumutat de Universitatea Cluj la SC Oțelul. În această vară, ”studenții” au decis să renunțe definitiv la Hofman.

”Bine ai venit, Albert Hofman!

Albert este un jucător de atac versatil, capabil să evolueze atât ca atacant central, cât și ca atacant lateral. Are 22 de ani, vine de la prim-divizionara U Cluj și a semnat un contract valabil pe 2 ani cu opțiune de prelungire pe încă un an.

Îi dorim mult succes în tricoul roș-albastru!”, a transmis Chindia Târgoviște.

Cu dâmbovițenii au mai semnat fundașul Daniel Celea (30 ani, ex FC Botoșani) și mijlocașii Robert Enache (23 ani, ex CSM Focșani), Georgian Honciu (36 ani, ex Metaloglobus), Andrei Moise (25 de ani, ex SC Popești Leordeni), Stiven Ricardo Plaza Castillo (26 de ani, ex SC Oțelul), Dan Isvoranu (26 de ani, ex SC Popești Leordeni) și Alexandru Stan (19 ani, împrumutat de la Rapid).