Programul Rabla pentru Electrocasnice va începe pe 17 iunie. Anunțul a fost făcut de ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos, în cadrul unei conferințe de presă, pe care a susținut-o alături de președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Adrian Neculaescu.

Bugetul de anul acesta al programului este de 100 de milioane de lei, cu 25 de milioane mai mult decât anul trecut. Acest buget va acoperi două sesiuni ale programului Rabla pentru Electrocasnice, în 2022: astfel, sesiunea I se va derula în lunile iunie – iulie 2022, iar sesiunea aII-a se va desfășura în lunile noiembrie – decembrie 2022. „Programul Rabla pentru Electrocasnice se bucură de un succes uriaș în rândul populației. Anul trecut am reușit să înlocuim 110.000 de echipamente electrice și electronice uzate și mari consumatoare de energie cu altele noi, cu un consum cu mult mai scăzut. Bugetul mărit din acest an ne permite să dublăm aceste cifre, mai ales că ne găsim într-o perioadă în care interesul pentru reducerea consumului de energie este tot mai mare”, a declarat ministrul Barna Tánczos. Echipamentele finanțate în cadrul programului sunt împărțite în trei categorii eligibile: 1. Mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase și frigidere, 2. Laptopuri și tablete, 3. Aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare. Programul vine anul acesta și cu câteva modificări. Astfel, una din acestea prevede condiții mai stricte pentru persoanele care nu utilizează voucherele rezervate. Acestea nu vor mai putea aplica în cadrul programului pentru același echipament în cursul acestui an. De asemenea, valabilitatea voucherului se reduce de la 15 zile la 7 zile. O altă modificare intervenită în programul Rabla pentru Electrocasnice 2022 se referă la eliminarea televizoarelor din categoria echipamentelor eligibile. „Am promovat aceste modificări pentru că succesul acestui program se măsoară, în mod special, în numărul de frigidere, lăzi frigorifice, aparate de aer condiționat, mașini de spălat haine sau vase iar, pe de altă parte, pentru că Rabla pentru Electrocasnice risca să se transforme exclusiv în Rabla pentru televizoare. Am decis ca bugetul de 100 de milioane de lei să fie concentrat pe acele echipamente care ajută mai mult gospodăriile și care aduc mai mari beneficii prin reducerea consumului de energie în acestea”, a mai adăugat demnitarul. În funcție de echipamentele finanțate prin program, valoarea voucherelor este:

➢ 400 lei pentru maşini de spălat rufe, inclusiv cu uscător, având cel puțin noua clasa energetică C;

➢ 400 lei pentru maşini de spălat vase, având cel puțin noua clasă energetică D;

➢ 400 lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficiență energetică la răcire cel puțin A++;

➢ 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel puțin noua clasă energetică E;

➢ 400 lei pentru uscătoare de rufe cu eficiență energetică cel puţin A++;

➢ 200 lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;

➢ 500 lei pentru laptopuri;

➢ 300 lei pentru tablete.

De asemenea, calendarul primei ediții a Programului Rabla pentru Electrocasnice este după cum urmează:

– 17 Iunie 2022, ora 10.00 – 23 Iunie 2022, ora 23.59 – se va derula etapa înregistrării populației în program/crearea conturilor;

– 24 Iunie 2022, ora 10.00 – 30 iunie 2022, ora 23.59 (sau până la epuizarea bugetului) populația poate rezerva vouchere pentru categoria: mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase și categoria frigidere.

Bugetul pentru aceasta este de 25.000 mii lei;

– 01.iulie 2022, ora 10.00 – 07 iulie 2022, ora 23.59 (sau până la epuizarea bugetului) – populația poate rezerva vouchere pentru laptopuri și tablete. Pentru această etapă avem prevăzut un buget de 10.000 mii lei;

– 08 iulie 2022, ora 10.00 – 14 iulie 2022, ora 23.59 (sau până la epuizarea bugetului) – se va derula a treia etapă, destinată aparatelor de aer condiționat, uscătoarelor de rufe și aspiratoarelor.

Pentru aceasta, bugetul este de 15.000 mii lei.