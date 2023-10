Primar Pucioasa: ”Până la sfârșitul anului vom reda cetățenilor parcul pe care îl așteaptă de foarte multă vreme!”

Unul dintre obiectivele de investiții cuprinse în programul administrației publice locale din Orașul Pucioasa este Parcul Central, care face obiectul unui amplu proiect de reconfigurare și modernizare.

Intervențiile au început din vara anului trecut fiind refăcute integral aleile, care vor avea la final o imagine unitară, instalații de iluminat ambiental, înlocuit mobilierul stradal, construit un loc de joacă modern și atractiv. Prin proiect, a fost prevăzută plantarea a mii de arbori și arbuști, și acoperirea cu gazon pe o suprafață apreciabilă, de aproximativ 38 000 de metri pătrați.

Acest proiect, cu o valoare de 16 milioane de lei, a presupus inclusiv modificări de relief, remodelarea și pavarea aleilor cu un granit de foarte bună calitate, realizarea unor fântâni arteziene, refacerea integrală a terenurilor de tenis și minifotbal, refacerea perimetrului din jurul Monumentului, a părculețului de lângă stația Petrom, parcare la intrarea dinspre DN71 și reabilitarea DJ710 (din care se face accesul principal).

La această dată lucrările sunt în stadiu avansat, se finalizează montarea gazonului și imediat ce timpul va fi favorabil va începe plantarea de arbori, arbuști ornamentali și alte plante decorative.

„Sunt sigur că până la sfârșitul anului vom reda cetățenilor parcul pe care îl așteaptă de foarte multă vreme. Un lucru vreau să îl aduc de fiecare dată în atenția celor care ne urmăresc, pentru că este vorba de eterna întrebare: De ce au devenit aleile mai strâmte? Pentru că legislația în vigoare te obligă, atunci când faci un parc cu zonă verde, suprafața ocupată trebuie să fie de maxim 10% din suprafața totală a parcului. Așa că am fost nevoiți să ne limităm, cu toate că zona de promenadă am scos-o din suprafața parcului. Am fost nevoiți să facem niște alei mai înguste, locul de joacă este un pic mai compact, totul a fost bine calculat, astfel încât să ținem cont până și de amprenta băncilor și a stâlpilor de iluminat. Însă, din acest moment, la Pucioasa, o să le aducem aminte oamenilor că iarba este făcută ca să fie călcată, nu să ne ferim de ea. Afară toate parcurile sunt verzi, prea puține alei, toată lumea e pe iarbă. N-o să ne înghesuim pe aceste alei. O să mergem pe iarbă, o să putem pune pături, am creat niște diferențe de nivel tot din ideea de diversificare. Cred că va fi o zonă extraordinar de plăcută și vizitată de cetățenii orașului și nu numai”- a precizat Constantin Ana , primarul Orașului Pucioasa.