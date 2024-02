MARCEL GHERGU A LĂMURIT SITUAȚIA DE LA CHINDIA

Decizia numirii lui Ghergu din nou la Chindia ar fi trebuit să fie luată la mijlocul săptămânii trecute, dar, cel puțin până la ora redactării acestui material, chiar el spune că nu ar fi semnat vreun contract de muncă la club.

”Nu sunt reîncadrat în vreo funcție la Chindia. Dacă eram, se anunța oficial pe pagina de Facebook. Nu am semnat, nu știu ce va fi în zilele sau săptămânile următoare. Au fost niște discuții pentru o colaborare viitoare a mea cu Chindia, nu s-a concretizat nimic. Aș vrea să punem stop acestor lucruri și speculații”, a explicat Marcel Ghergu în emisiunea SportShow a postului local Columna TV, luni seară.

Citat de liga2.prosport.ro, Ghergu a completat: „Am avut și am disponibilitatea asta, să revin la Chindia, dar credeți-mă că, în momentul de față, nu s-a concretizat nimic și nu știu dacă venirea lui Ghergu ar schimba foarte multe lucruri. Am fost rugat în decembrie să mediez niște situații litigioase de la club. Am făcut-o cu mare drag și deosebită deschidere. S-au făcut înțelegeri cu foști jucători sau colaboratori ai echipei. Părerea mea e că am făcut-o bine. S-a ajuns până a se spune că nu îl doresc pe Diego Longo. E total fals. Că aș negocia rezilierile jucătorilor, că aduc din Moldova, numai prostii. Nu am nici cea mai mică influență în aceste lucruri”.

Fostul președinte al Chindiei a răspuns și la întrebarea dacă știe de existența vreunui risc ca echipa să fie depunctătă în perioada următoare din cauza litigiilor: ”Fără să am foarte multe informații, ci, așa, din ce știu de astă vară și de acum, de câteva zile, părerea mea este că este exclus ca Chindia să fie depunctată. Din punctul meu de vedere, cred că lucrurile se pot rezolta foarte simplu și rapid, dar trebuie să se transmită un lucru unitar către echipă, către suporteri, către toată suflarea fotbalistică din oraș, trebuie luate niște măsuri unitare și atunci lucrurile cred că se vor rezolva mai devreme sau mai târziu.Sumele avansate ca datorii sunt exagerate. Nu au fost datorii de 9 milioane de lei în vară, probabil prin octombrie s-a strâns atât. Nu am ieșit public și nu o să ies, despre acestea, din respect pentru oraș și pentru echipă”.