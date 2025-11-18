Divergențe majore la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România,  primarul Daniel Cristian Stan: Se pune presiune pe cetățeni și pe bugetele locale!

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a participat, în calitate de vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România (AMR), la Adunarea Generală a acestei structuri reprezentative pentru administrațiile municipale din țară.

La reuniune a fost prezent și premierul României, Ilie-Gavril Bolojan, însă discuțiile dintre reprezentanții Guvernului și edilii municipiilor nu au dus la un consens, ci, dimpotrivă, au evidențiat o serie de probleme majore.

Potrivit primarului Daniel Cristian Stan, printre principalele puncte de divergență s-au aflat:

Majorarea prin lege a taxelor și impozitelor locale, măsură ce riscă să pună presiune suplimentară pe cetățeni;

Diminuarea deficitului bugetar „pe spatele comunităților locale”, fără consultarea administrațiilor care colectează efectiv veniturile;

Reducerea alocărilor bugetare către municipii, în condițiile în care necesarul pentru funcționare și investiții este în creștere;

Blocarea sau întârzierea semnificativă a decontărilor în cadrul contractelor de finanțare – întârzieri care ajung chiar și la 9 luni;

Riscul de blocare a unor proiecte și investiții locale esențiale.

Primarii din AMR au atras atenția că astfel de măsuri pot afecta grav dezvoltarea comunităților urbane, în special a celor aflate în plin proces de modernizare și extindere a infrastructurii.