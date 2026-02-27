CLAUADY CONSTRUCTII S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM DÂMBOVIȚA: nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul

Construire – Spălătorie Auto – Self Service pe teren cu S = 1333 mp

propus a fi amplasat în județ Dâmbovița, comuna Lucieni, sat Lucieni,

str. Principală nr. 2NC 71954.