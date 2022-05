Dâmbovița: Aproape 700 de fermieri au solicitat ajutorul de stat privind sustinerea activitatii in contextul crizei  generate de pandemie

1 0

Crescatorii de animale din sectoarele bovine, suine si avicol pot solicita la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ajutorul de stat privind sustinerea activitatii in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID 19, până la data de 12 mai 2022 inclusiv, in conformitate cu p pentru revederile OUG 51/2022.

Ajutorul de stat se acorda crescatorilor de bovine in scopul compensarii pierderilor cauzate de pandemie in semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 capete bovine cu varsta de minimum 16 luni la 31 ianuarie 2022, la care se pot adauga si bovine cu varsta de minimum 7 luni la 31 ianuarie 2022 in exploatatie cu cod ANSVSA.

In sectorul suine, ajutorul se acorda crescatorilor autorizati sanitar-veterinar pentru capacitatea de productie in conditii minime de bunastare detinuta in anul 2021 si pentru pentru efectivele de suine livrate in anul 2021/efectivele medii calculate in anul 2021, in functie de categoriile de suine, respectiv suine la ingrasat sau animale femele de reproductie.

In sectorul avicol ajutorul se acorda crescatorilor autorizati sanitar-veterinar pentru efectivele medii anuale de pasari calculate in anul 2021, respectiv gaini rase grele, gaini ouatoare sau pentru capacitatea de productie stabilita pentru o serie de pui eclozionati.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899 mii lei, se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel: 170.250 mii lei pentru sectorul bovine; 167.649 mii lei pentru sectorul suine; 116.000 mii lei pentru sectorul avicol.

In judetul Dambovita, au depus cerere pentru ajutorul de stat privind sustinerea activitatii in contextul crizei economice generate de pandemie 671 crescatori de bovine, 2 crescatori din sectorul suin si un crescator din sectorul avicol.