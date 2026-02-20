Convocator

În temeiul prevederilor Legii nr.1/2005 şi ale actelor constitutive ale societăţilor cooperative meşteşugăreşti din judet, Consiliile de Administraţie, respectiv Administratori unici, convoacă Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare ale membrilor cooperatori, cu următoarea Ordine de zi:

PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ORDINARE

1. Aprobarea raportului administratorilor, a cenzorilor, a reprezentantului membrilor cooperatori, a bilantului, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului, a dividendelor si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025;

2. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a programului de investitii pentru anul 2026;

3. Aprobarea modificărilor la clauzele generale privind raporturile de muncă, sistemului de salarizare, a remuneratiilor administratorilor, cenzorilor societăţii;

4. Aprobarea primirii/ retragerii, excluderii de membri cooperatori;

5. Alegerea presedintelui, consiliului de administratie si a reprezentantului membrilor cooperatori;

6. Alegerea delegatilor pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a UJCM Dambovita, a delegatilor la Congresul Ordinar/Extraordinar al UCECOM – din 14 mai 2026

7. Imputernicirea Presedintelui societatii pentru semnarea si indeplinirea tuturor formalitatilor/procedurilor necesare punerii in aplicare a hotararilor adunarilor generale ordinare.

PENTRU ADUNĂRILE GENERALE EXTRAORDINARE

1. Aprobarea majorării/ reducerii capitalului social ;

2. Aprobarea bunurilor, terenurilor aparţinând societăţilor cooperative meşteşugăreşti care pot face obiectul ipotecării, gajului, închirierii, cumpararii sau înstrăinării;

3. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administraţie cu îndeplinirea demersurilor necesare unor astfel de operaţiuni;

Adunările generale vor avea loc după următorul program:

– ARTA SCM Târgovişte – 10.03.2026, ora 09:30 – Sediu;

– SCM LIBERTATEA Găeşti – 10.03.2026, ora 12:00 – Sediu;

– SCM INFRATIREA Moreni – 24.03.2026, ora 11:00 – Sediu;

– SCM SERCOM Târgovişte – 20.03.2026, ora 09:00 – Sediu;

– PROGRESUL SCM Târgovişte – 23.03.2026, ora 09:30 – Sediu;

– UNIREA SCM Pucioasa – 20.03.2026, ora 11:00 – Sediu.

– SÂRGUINŢA SCM Târgovişte – 12.03.2026, ora 09:30 – Sediu;

– SCM VICTORIA Titu – 12.03.2026, ora 11:00 – Sediu;

– ATCOM Dâmboviţa SCM – 30.03.2026, ora 12:00 – Sediu;

– UJCM Dambovita – 31.03.2026, ora 10:30 – Sala de conferinţa a SC RESALCOM SA

În cazul în care la data şi ora convenite nu se întruneşte cvorumul de şedinţă cerut de lege, Adunările Generale Ordinare/ Extraordinare se convoacă pentru ziua următoare în acelaşi loc şi la aceeaşi ora.

În numele Comitetului Director UJCM Dâmboviţa

Preşedinte,

Ec. Elena Neculaescu