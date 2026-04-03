ANUNȚ PUBLIC 3

Brătescu Mădălina Elena reprezentant al S.C. PRO NOVA MERIDIAN S.R.L., avand sediul jud. Dambovita, Mun.Targoviste, B-dul Mircea cel Batran, nr. 4, bl.G3, sc. -, et. 8, ap. 13, titular al planului/programului ,”Construire spatiu comercial si depozitare parter”, localitatea Pucioasa, judet Dambovita, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 25.03.2026, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Comentarii privind decizia etapei de incadrare se primesc in scris la sediul DJM Calea Ialomitei, nr. 1, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.