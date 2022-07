Dupa ultimul meci de verificare castigat in fata Suediei, scor 82-76, antrenorul principal Catalin Tanase s-a decis, astazi, asupra numelor celor 12 Vulturi care vor reprezenta Romania in competitia continentala juvenila U18 care se va desfasura, in perioada 29 iulie – 7 august, in arenelor sportive din Ploiesti, Blejoi si […]