CHINDIA CAUTĂ CONDUCĂTOR ȘI ANTRENOR

Chindia a căzut dramatic din Liga 1, ratând inclusiv șansa barajului în ultima etapă, iar clubul dâmbovițean trece prin schimbări serioase. A plecat mai întâi antrenorul Anton Petrea, ajuns între timp la U Cluj, iar pasul următor s-a produs la nivel administrativ. Luni seara, a demisionat și președintele Marcel Ghergu. Urmează însă alte mutări spectaculoase după retrogradare: dâmbovițenii negociază cooptarea lui Marcel Pușcaș sau a lui Costel Lazăr în postul de președinte și aducerea unui antrenor portughez cu trofee cucerite în România: Toni Conceicao, scrie prosport.ro

Ghergu a renunțat după ce Consiliul Județean a avertizat că va întrerupe finanțarea clubului dacă acesta va rămâne pe funcție. ”Retrogradarea n-a fost ușor de digerat pentru nimeni, mai ales că a venit și într-un moment complet nepotrivit, adică întoarcerea echipei în oraș, pe propriul stadion. Poate plecarea mea va ajuta clubul să se reașeze, să se bazeze pe o altă strategie”, a spus Ghergu pentru Prosport.

Și a continuat: ”Au fost la mijloc mai mulți factori care au dus la acest deznodământ. Am jucat numai prin deplasare, au existat și restanțe salariale, a apărut o deconectare a unor jucători, s-au adunat și niște erori de arbitraj la nivel VAR, plus neșansa. N-am arătat cel mai rău din Liga 1, dar așa ne-a fost scris! E și vina mea, evident, probabil am comis anumite erori, dar în niciun caz n-am făcut greșeli majore, care să afecteze decisiv obiectivul. Am depins doar de noi în ultimul meci, dar, din păcate, am ratat momentul”.

Surse Prosport spun că principalii vizați pentru a prelua șefia Chindiei sunt Marcel Pușcaș și Costel Lazăr. Primul este încă în fruntea Universității Craiova, dar la final de contract cu gruparea lui Mititelu, iar cel de-al doilea e liber după ce s-a despărțit de Petrolul în luna decembrie 2022.

Pușcaș n-a putut fi contactat pentru comentarii. În schimb, Lazăr a recunoscut existența tratativelor. ”E adevărat, sunt în contact cu cei de la Chindia. I-am rugat însă în primul rând să clarifice statutul lui Marcel Ghergu, fiindcă suntem prieteni și nu aș vrea să apară discuții inutile. Mai departe, am solicitat doar câteva detalii despre situația la zi a clubului, de genul litigii în curs, ce jucători continuă, pentru a avea o proiecție clară asupra echipei. Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla”. Informații din anturajul Chindiei arată că, printre problemele la zi, ar fi și datorii de circa 500.000 de euro acumulate către fotbaliști!