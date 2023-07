CĂTĂLIN TĂNASE, RESPONSABIL AL SUCURSALEI FRB DE LA TÂRGOVIȘTE

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in Bucuresti, in data de 12.07.2023, cu cvorum de sedinta prin prezenta a 13 membri, a adoptat urmatoarele:

1. Se aproba in unanimitate de voturi dublarea premierii jucatoarelor participante la Jocurile Europene 2023 (locul 4 in turneul de baschet 3×3 feminin).

2. Se aproba in unanimitate de voturi premierea componentilor loturilor nationale de juniori pentru meciurile amicale si oficiale castigate (suma de 600 de lei/persoana).

3. Se aproba in unanimitate de voturi marirea cu pana la 30% a cuantumului salariul pentru atingerea obiectivelor individuale ale angajatilor FRB, in conformitate cu obiectivele si responsabilitatile din FIBA PLUS.

4. Se aproba in unanimitate de voturi introducerea disciplinei optionale ”Baschet” in programa scolara pe toate ramurile de invatamant (demarare demersuri oficiale).

5. Se aproba in unanimitate de voturi organizarea SuperCupei Romaniei, masculin, intre castigatoarea LNBM si castigatoare Cupei Romaniei, masculin. In cazul in care intr-un sezon este aceeasi echipa castigatoare, SuperCupa Romaniei, masculin, va avea loc intre castigatoarea LNBM si CRBM si echipa de pe locul 2 din LNBM (finalista LNBM), organizatorul evenimentului urmand sa fie stabilit prin tragere la sorti dintre echipele participante.

6. Se aproba in unanimitate de voturi organizarea SuperCupei Romaniei, feminin, intre castigatoarea LNBF si castigatoare Cupei Romaniei, feminin. In cazul in care intr-un sezon este aceeasi echipa castigatoare, SuperCupa Romaniei, feminin, va avea loc intre castigatoarea LNBF si CRBF si echipa de pe locul 2 din LNBF (finalista LNBF), organizatorul evenimentului urmand sa fie stabilit de Consiliul Director.

7. Se aproba in unanimitate de voturi ca tragerea la sorti pentru Cupa Romaniei, masculin, sezonul 2023-2024, sa fie organizata in data de 29.07.2023, la Pitesti.

8. Se aproba in unanimitate de voturi ca tragerea la sorti pentru Cupa Romaniei, feminin, sezonul 2023-2024, sa fie organizata in data de 30.07.2023, la Craiova.

9. Se aproba in unanimitate de voturi organizarea All Star Game Feminin (TBD) si All Star Game Masculin (in data de 18.02.2024).

10. Se aproba cu majoritate de voturi urmatoarele amendamente pentru Regulamentele Specifice ale LNBM si CRBM, sezonul 2023-2024:

LNBM, sezonul 2023-2024

18 echipe participante, 16 din LNBM, sezonul 2022-2023, si 2 noi promovate din Liga 1, sezonul 2022-2023, impartite pe 2 conferinte de cate 9 echipe astfel:

Conferinta A: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 + locul 1 din Liga 1;

Conferinta B: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 + locul2 din Liga 1;

Faza 1: se joaca in fiecare conferinte, tur-retur, 16 jocuri in 18 etape;

Faza 2: se formeaza 2 grupe, grupa 1-10 (primele 5 clasate din fiecare conferinta) si 11-18 (ultimele 4 clasate din fiecare conferinta);

Grupa 1-10 – se intra cu punctele acumulate din meciurile directe dintre primele 5 echipe care promoveaza din prima faza si mai joaca alte 10 meciuri, tur-retur, cu echipele promovate din cealalta conferinta;

Grupa 11-18 – se intra cu punctele acumulate din meciurile directe dintre ultimele 4 echipe din prima faza si se mai joaca alte 8 meciuri, tur-retur, cu echipele intrate din cealalta conferinta;

Dupa disputarea meciurilor din Faza 2 se stabilesc echipele din grupa 1-8, care vor juca Play-Off; locurile 9 si 10 nu mai joaca; iar echipele din grupa 11-18, vor juca Play-Out.

Faza 3:

Play-Off (grupa 1-8), se joaca in trei faze, dupa sistemul 3/5 (sferturi), 3/5 (semifinale) si 4/7 (finala mare 4/7 iar finala mica 3/5); la jocurile duble se va juca cu o zi pauza intre meciuri (2-2-1 si respectiv 2-2-1-1-1); pentru locurile din grupa 5-8 se joaca 2/3.

Echipele de pe locurile 9 si 10 nu mai joaca;

Play-Out (grupa 11-18), se joaca in trei faze, dupa sistemul 3/5, 3/5, 3/5, cu o zi de pauza intre jocurile duble (2-2-1);

Deoarece in sezonul 2024-2025 se va juca pe un sistem cu 16 echipe, la finalul sezonului 2023-2024 vor retrograda 4 echipe din LNBM si vor promova 2 din Liga 1.

Inscrierea in LNBM si CRBM, sezonul 2023-2024 – pana in data de 25 iulie 2023, plata taxei de inscriere, in cuantum echivalent in lei a taxei de 5.000 de Euro, va fi platita integral pana in 15 august 2023.

Calendar LNBM – din 23.09.2023 (prima etapa) si pina in 29.05.2024 (finala)

Perioada de transfer – din 01.08.2023 si pina cu 72 ore inainte de jocul 1 din LNBM. Totodata, se mentine regula celor 6 inlocuiri din L18 pina in 29 februarie 2024 si a unei inlocuiri medicale pina in 31 martie 2024.

Atat in LNBM, cat si in CRBM, fiecare echipa are voie sa inregistreze in L18 maxim 7 jucatori straini; in L12 maxim 6 jucatori straini. Totodata, fiecare echipa poate folosi maxim 1 jucator naturalizat si 1 jucator cu pasaport de teren.

Regula jucatorilor romani – atat in LNBM, cat si in CRBM, fiecare echipa va avea la fiecare meci in permanenta pe terenul de joc cel putin doi (2) jucatori romani, indiferent de varsta.

Taxa transfer jucatori straini – primele 5 transferuri de jucatori straini, echivalentul in lei a 2.000 euro/jucator; Pentru al 6-lea si al 7-lea jucatori strain, echivalentul in lei a 4.000 de euro/jucator; inlocuirile, echivalentul a 2.000 euro/jucator;

Fiecare club cu echipa inscrisa in LNBM si CRBM – conditie obligatorie sa aiba inscrise in CN doua echipe de juniori, de U13-U14 si U15-U16, pe CIS propriu. In caz contrar, se sanctioneaza cu interzicerea transferurilor jucatorilor straini in sezonul urmator.

Sistemul competitional CRBM, sezonul 2023-2024

Se joaca T1 si Final 8; cele 18 echipe din LNBM se impart in 6 grupe de 3 echipe pentru prima faza (T1) si se joaca in forma de turneu de 3 zile, cu echipa gazda jucand in prima si ultima zi; procedura de formare a grupelor si atribuirea organizarii T1 – la fel ca in sezonul trecut;

Tragerea la sorti CRBM se va face fara capi de serie.

Calendar CRBM – turnee de calificare (T1 in perioada 15-17.09.2023 iar Final 8 in perioada 13-17.02.2024)

Vor mai fi introduse in RS urmatoarele:

– cluburile vor asigura participarea jucatorilor romani si straini la diverse activitati sociale si de promovare a baschetului in comunitate, cu minim o prezenta lunara in scoli, spitale, gradinite etc.

– participare optionala (alegere facultativa) in Cupa Romaniei 3×3, masculin, cat si in Campionatul National 3×3, masculin.

– pe intreaga durata a unui meci, precum si in pauze, este interzisa reluarea sau transmiterea pe ecrane, LED sau cubul central din arena sportiva, a fazelor din timpul jocului. Penalitate: 10.000 de euro.

– se elimina din calendarul competitional Cupa Federatiei, Masculin.

– Primele 3/4 echipe din clasamentul final LNBM si castigatoarea Cupei Romaniei, in functie de alocarea FIBA pentru Romania, sunt obligate sa se inscrie in cupele europene FIBA. In caz contrar, penalizarea cu 5 puncte pentru echipa care refuza participarea in cupele europene FIBA.

– se mentine intervalul orar de desfasurare al meciurilor din LNBM si CRBM (de la ora 17, pina la ora 20:30), precum si amendamentele referitoare la meciurile care sunt incluse in grila de televizare.

– Departamentul Tehnic va avea obligatia sa supravegheze antrenamentele jucatorilor romani si sa elaboreze fise personale de dezvoltare ale acestora.

– baremul de arbitraj pentru meciurile amicale cu echipe din LNBM este de 50% din baremul oficial aprobat pentru LNBM/CRBM.

– doamna Daniela Gradinaru va trimite la FRB cu celeritate metoda de plata a arbitrajului in LNBM, sezonul 2023-2024, iar Departamentul de Arbitri va propune pentru noul sezon baremul de arbitraj (inclusiv pentru oficiali masa).

11. Se aproba cu majoritate de voturi urmatoarele amendamente pentru Regulamentele Specifice ale LNBF si CRBF, sezonul 2023-2024:

– sistem competitional LNBF si Liga1 F (minim 6 echipe)

Se joaca pe serie unica, cu sistem tur-retur si play-off / play-out. In functie de numarul de echipe inscrise, sistemul poate fi modificat. Debutul competitional – 30.09.2023 (prima etapa se joaca normal – nu se va organiza Turneu Open).

– sistem competitional CRBF

Se joaca un tur preliminar, cu meciuri tur-retur, si Final 8. Prima faza (tur preliminar) va avea meciuri tur (23-24 septembrie) si meciuri retur (7-8 octombrie). Turneul Final 8 este pe durata a trei zile, in perioada 5-7 ianuarie 2024. Alaturi de echipele din LNBF se mai pot inscrie in CRBF si echipele din Liga 1F (maxim 16 echipe). Tragere la sorti – fara capi de serie.

– Cupa Federatiei, feminin

Participare obligatorie pentru echipele din LNBF, la care se mai adaugat echipe din Liga1, F, sau din CN de junioare. Inscrierea echipelor – pana in data de 15 aprilie 2024. Debutul competitiei – 28-30 aprilie 2024. Vor juca numai sportive romance. O echipa poate avea minim 7 jucatoare pe L12 (foaia oficiala de joc). Calendar, in functie de numarul de echipe – Prima faza – 28-30 aprilie; Faza a doua – 9-11 mai; Faza finala – 6-8 iunie. Barem de arbitraj aplicat in Cupa Federatiei, feminin, este similar celui aplicat pentru meciurile din Liga 1, F.

Taxele de inscriere LNBF si CRBF – inscrierea echipelor pina in data de 25 iulie 2023. Taxa de inscriere pentru LNBF, sezonul 2023-2024, este 7.500 lei/echipa; Taxa de inscriere pentru CRBF, sezonul 2023-2024, este 5.000 lei/echipa. Cele doua taxe de inscriere vor fi achitate intr-o singura transa pana la data de 18.08.2023. Taxa de inscriere in Liga1, F, sezonul 2023-2024, este 2.500 lei/echipa; Taxa de inscriere in Cupa Federatiei, F, este de 1.000 lei/echipa;

Cluburile cu echipe inscrise in LNBF se inscriu obligatoriu in Cupa Federatiei si in Cupa Romaniei 3×3, feminin, si Campionatul National 3×3, feminin. In caz contrar, echipei in culpa i se interzic transferurile de jucatoare straine in sezonul urmator.

Perioada de transfer – din data de 01.08.2023 si pina cu 72 ore inainte de jocul 1 din LNBF. Totodata, se mentine regula celor 6 inlocuiri din L18 pina in 29 februarie 2024 si a unei inlocuiri medicale pina in 31 martie 2024.

Taxele de transfer pentru jucatoarele straine:

Pentru primele doua jucatoare straine – cuantum de 1.000 de euro/transfer

Jucatoarele 3 si 4 – cuantum de 1.250 de euro/transfer

Jucatoarele 5 si 6 – cuantum de 1.500 de euro/transfer

In LNBF, fiecare echipa poate inregistra pe L16 maxim 6 jucatoare straine (dintre care maxim 2 jucatoare non-europene); In Liga 1, F, fiecare echipa poate inregistra in L16 maxim 2 jucatoare straine. Fiecare echipa poate folosi doar 1 jucatoare naturalizata si 1 jucatoare cu pasaport de teren;

Pe L12 (foaia oficiala de joc), minim 8 jucatoare prezente la meci.

Fiecare echipa va avea pe L16 cel putin 2 jucatoare din pepiniera proprie de categoria U14/U15/U16 – cu bonificatie financiara de la FRB – pentru fiecare jucatoare romanca U14/U15/U16, care are o medie de cel putin 10 min/joc in LNBF, clubul va primi 2.500 euro;

Regula jucatoarelor romance – atat in LNBF, cat si in CRBF, fiecare echipa va avea la fiecare meci in permanenta pe terenul de joc cel putin doua (2) jucatoare romance, indiferent de varsta.

Conditie de participare in LNBF – fiecare club cu echipa in CRBF va avea obligatoriu o echipa proprie de junioare U13/U14, inscrisa pe CIS propriu.

Vor mai fi introduse in RS urmatoarele:

– cluburile vor asigura participarea jucatoarelor romance si straine la diverse activitati sociale si de promovare a baschetului in comunitate, cu minim o prezenta lunara in scoli, spitale, gradinite etc.

– pe intreaga durata a unui meci, precum si in pauze, este interzisa reluarea sau transmiterea pe ecrane, LED sau cubul central din arena sportiva, a fazelor din timpul jocului. Penalitate: 10.000 de euro.

– Primele 3/4 echipe din clasamentul final LNBF si castigatoarea Cupei Romaniei, in functie de alocarea FIBA pentru Romania, sunt obligate sa se inscrie in cupele europene FIBA. In caz contrar, penalizarea cu 5 puncte pentru echipa care refuza participarea in cupele europene FIBA.

– Disputarea meciurilor din LNBF si CRBF – in interval orar 11:00 – 20:00

– baremurile de arbitraj (marirea cu 30% fata de sezonul trecut) si procedura de plata a arbitrilor/oficialilor va fi aprobata de Consiliul Director.

12. Se aproba in unanimitate de voturi delegarea pentru competitiile de baschet, feminin, a unui comisar FRB, iar pentru competitiile masculine a unui comisar/delegat tehnic.

13. Se aproba in unanimitate de voturi acordarea premiilor speciale la fiecare turneu.

14. Se aproba in unanimitate de voturi inscrierea echipei FRB, alcatuita din jucatori ai Academiei Romane de Baschet, in Liga 1 Masculin, fara drept de promovare.

15. Se aproba in unanimitate de voturi ca title sponsor pentru LNBF este Getica.

16. Se aproba in unanimitate de voturi achizitia prin leasing Toyota Proace Verso 5 usi MPV-2022 2.0D-4D 144 CP L2 H1.

17. Se aproba in unanimitate de voturi afilierea provizorie la FRB a ACS Academia de Baschet Arad.

18. Se aproba in unanimitate de voturi ca Departamentul de Competitii sa se ocupe de criteriile de atribuire a turneelor finale.

19. Se aproba cu majoritate de voturi Regulamentele Specifice ale Campionatelor Nationale de juniori (prezentate si in dezbatere publica – CN U19, CN U17, CN U15 si CN U12 4×4), cu amendamente la normele de control si cerintelor de talie care vor fi la U14, U15, U16, U17. In plus, se adauga obligativitatea prezentei asistentei medicale calificate si a ambulantei pentru Turneele Finale si pentru Turneele Semi-Finale.

20. Se aproba in unanimitate de voturi numirea responsabililor pentru sucursalele regionale (punctele de lucru ale FRB):

Iasi – Ovidiu Stochici

Bihor – George Opris

Dolj – 3 zile termen pentru propunere

Sibiu – 3 zile termen pentru propunere

Timis – 3 zile termen pentru propunere

Targoviste – Catalin Tanase

Constanta – Mihaela Grecu

Sf. Gheorghe – Istvan Rusz

Focsani – Ioan Constantin

Cluj – Mircea Cristescu (presedinte) si Tiberiu Rist (director din partea FRB)

Bucuresti – 3 zile termen pentru propunere

21. Informare cu privire la aprobarea programului FRB in Solidaritatea Olimpica si cofinantarea cu 50%.

22. Se aproba in unanimitate de voturi infiintarea Campionatului Master si a Campionatului eSports (conform Regulamentului FIBA).

23. Se aproba in unanimitate de voturi premierea componentilor lotului de Special Olympics, care a obtinut locul 3 la Special Olympics World Summer Games 2023, conform Cod Fiscal.

24. Se aproba in unanimitate de voturi organizarea si desfasurarea Galei Anuale a Baschetului Romanesc, eveniment la care vor fi acordate mai multe distinctii speciale ce vor fi introduse de catre FRB.