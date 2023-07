A MAI PLECAT UN JUCĂTOR DE LA CHINDIA

Unirea Slobozia continuă strategia de pregătire pentru noul sezon de Liga 2, în care antrenorul Adrian Mihalcea trebuie să ducă echipa în play-off. Două noi achiziții a făcut formația din Ialomița, dar a mai disputat și două partide de verificare.

Unirea Slobozia a legitimat doi tineri, Mario Aioanei (fundaș, 18 ani, împrumutat / ex echipele ”under” ale clubului Farul Constanța) și Cosmin Atanase (mijlocaș, 22 de ani, ex Chindia Târgoviște).Apărătorul a evoluat și în Liga 3, la Farul 2, echipă retrasă din campionat în această vară, dar are și câteva selecții la echipa națională sub 18 ani. Cu precădere, el a evoluat la formațiile ”under” ale Farului, club care acum a decis să îl trimită la Unirea Slobozia. Nu este clar dacă a venit liber de contract sau sub formă de împrumut.

Cosmin Atanase a fost adus și el, conform Independent Online, de Unirea Slobozia. Mijlocașul a plecat de la Chindia Târgoviște după eșecul din sezonul trecut, retrogradarea în Liga 2. Anul fotbalistic precedent, fotbalistul născut la Târgoviște a bifat 11 apariții în SuperLiga României și a marcat un gol.