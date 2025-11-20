Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

By: Ziarul Dambovita

Date:

COMPANIA DE APA TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către D.J.M., județul Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apa în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectul  ”Extindere rețea de apa în comuna Vulcana Pandele, județul Dambovița (punct Pod Mina Cerbureanca)’’, propus a fi amplasat în comuna Vulcana-Pandele, sat Toculesti, strada Valea Sticlăriei, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul D.J.M., din municipiul Târgoviște, strada Calea lalomiței, nr.1, judeţul Dâmbovița, în zilele de                    luni ⁃ vineri între orele 9:00-16:00, precum și la următoarea adresă de internet http://djmdb.anmap.gov.ro.

 Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a D.J.M, judetul Dâmbovița.

Articolul precedent
De ce să gătești la friteuza cu aer cald – beneficiile unui stil de viață mai sănătos
Ziarul Dambovita
Ziarul Dambovita

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

De ce să gătești la friteuza cu aer cald – beneficiile unui stil de viață mai sănătos

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Dacă te-ai întrebat de ce atât de mulți oameni...

PERSOANE CERCETATE PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE RISC

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița,  împreună...

TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe...

Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” Dâmbovița, debut cu premii și evenimente culturale

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” din Dâmbovița au debutat ieri, 19 noiembrie...

News

TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe...

ANSVSA avertizează: Riscuri majore la achiziția alimentelor din mediul online

Social 0
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)...

Alertă InfoCons: Gel de păr Schwarzkopf retras de pe piață din cauza unui risc chimic major

Social 0
InfoCons avertizează consumatorii în legătură cu un produs cosmetic...

© 2023 Ziarul Dâmbovița