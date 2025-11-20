Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMPANIA DE APA TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către D.J.M., județul Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apa în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectul ”Extindere rețea de apa în comuna Vulcana Pandele, județul Dambovița (punct Pod Mina Cerbureanca)’’, propus a fi amplasat în comuna Vulcana-Pandele, sat Toculesti, strada Valea Sticlăriei, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul D.J.M., din municipiul Târgoviște, strada Calea lalomiței, nr.1, judeţul Dâmbovița, în zilele de luni ⁃ vineri între orele 9:00-16:00, precum și la următoarea adresă de internet http://djmdb.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a D.J.M, judetul Dâmbovița.