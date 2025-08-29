Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
S-a pierdut legitimație de handicap pentru transportul public în comun, pe numele:Manea Florentina, domiciliată în Târgoviște, str. Ionel Fernic, Bl. 30, Sc. B.

 O declar nulă.

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, la Ialoveni: Frați de peste Prut, uniți prin istorie și tradiții
