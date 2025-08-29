ANUNȚ By: Ziarul Dambovita Date: 29/08/2025 FacebookTwitterPinterestWhatsApp S-a pierdut legitimație de handicap pentru transportul public în comun, pe numele:Manea Florentina, domiciliată în Târgoviște, str. Ionel Fernic, Bl. 30, Sc. B. O declar nulă. TagsANUNȚ Articolul precedentCorneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, la Ialoveni: Frați de peste Prut, uniți prin istorie și tradiții Ziarul Dambovita LĂSAȚI UN MESAJ Renunțați la răspuns Comentariu: Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Nume:* Introduceți aici numele dvs. Email:* Ați introdus o adresă de e-mail incorectă! Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail aici Website: Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. Δ Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale. Popular Trei persoane rănite după o coliziune între două autoturisme Razie rutieră în Dâmbovița: Peste 400 de amenzi pentru pietoni, bicicliști și trotinetiști Incendiu de vegetație uscată la Produlești Alertă InfoCons: Motociclete Kawasaki de lux, risc major pentru siguranța consumatorilor Polițiștii dâmbovițeni continuă lupta împotriva tăierilor ilegale de lemn ȘtiriDâmbovița Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, la Ialoveni: Frați de peste Prut, uniți prin istorie și tradiții Roxana - Ionela Botea - 29/08/2025 Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la... Trei persoane rănite după o coliziune între două autoturisme Roxana - Ionela Botea - 29/08/2025 O coliziune între două autoturisme a provocat rănirea a... Razie rutieră în Dâmbovița: Peste 400 de amenzi pentru pietoni, bicicliști și trotinetiști Roxana - Ionela Botea - 29/08/2025 Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat... Dosare penale pentru încălcarea legislației rutiere pe drumurile din Dâmbovița Roxana - Ionela Botea - 29/08/2025 Două acțiuni rutiere ale polițiștilor din județ au dus...