Date:

Comuna Comișani prin primar Bătrânu Ion, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către D.J.M. Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului/ nu se supune evaluării adecvate/ nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI VICINALE OCOLITOARE IN SATUL LAZURI, COMUNA COMISANI, JUDETUL DAMBOVITA”, propus a se realiza în comuna Comișani, sat Lazuri, străzile DV 502 tronson 1, DV 502 tronson 2, DV 502 tronson 3, DV 503, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, strada Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.

           Publicul interesat poate înainta comentarii /observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a D.J.M. Dâmbovița.

