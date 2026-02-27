Comuna Comișani prin primar Bătrânu Ion, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către D.J.M. Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „EXTINDERE UTILITĂȚI ÎN COMUNA COMIȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, propus a fi amplasat în comuna Comișani, sat Comișani, strada Aleea Cartierul Nou, comuna Comișani, sat Comișani, strada Ulița Pieptești, comuna Comișani, sat Lazuri, strada Primăverii, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://djmdb.anmap.gov.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii /observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a D.J.M. Dâmbovița.