LIAMAR COM S.R.L. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare decătre Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire spălătorie auto”, propus a fi amplasat în comuna Valea Mare, sat Valea Mare, nr. 983, județul Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul

ANMAP, județul Dâmbovița, din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 16.00, precum și la următoarea adresă de internethttp://djmd.anmap.gov.ro.

