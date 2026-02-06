Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat organizează, la sediul din str. Revoluţiei, nr. 1-3, Primăria Municipiului  Târgovişte, Sala Florentină, în data de 04.03.2026 orele 1300 licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii unui :

  • Spațiu comercial în suprafață de 10,50 mp, situat în Târgovişte, Parcul Chindia, căsuța nr.2,  în vederea desfășurării activității de comert, aprobat prin H.CL nr. (RI9)1 din 29.01.2026;
  • Teren în suprafață 10 mp, situat în Târgovişte, Parcul Chindia, zona Milenium, în vederea desfășurării activitații de comerț, aprobat prin HCL nr. (RI9)27 din 29.01.2026;

     Caietele de sarcini se pot achizitiona de la Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Compartiment Contracte, Târgovişte, str.  Revoluţiei, nr. 2-5. Ofertele se vor depune până la data de 03.03.2026, orele 11 00, la registratura Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

     Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 20.02.2026, orele orele 16 00.

