Municipiul Moreni cu sediul în strada Alexandru Ioan Cuza, nr.15, județul Dâmbovita, cod fiscal 4344597, tel./fax. 0245667265, e-mail contact@primariamoreni.ro , organizează prin Primăria Municipiului Moreni licitaţie publică deschisă, pentru atribuirea unui contract de închiriere având ca obiect spațiul cu destinație :comercială/prestări servicii, proprietate privată a Municipiului Moreni, cu suprafața utilă de 39,60 mp., situat la poziția nr.19, la etajul construcției” Hală Piață” , construcție identificată la adresa : Moreni, strada Căpitan Ion Pantea, nr. 19, judeţul Dâmboviţa.

Documentaţia de atribuire (un exemplar) se pune la dispoziția oricărei persoane interesate, care a înaintat o solicitare în scris către Compartimentul Registratura Primariei Moreni, gratuit, pe suport hârtie și/sau e-mail, de către Compartimentul Valorificare Patrimoniu, din cadrul Primăriei Moreni, tel. 0245667265. Data limită de primire a solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire este 26.02.2026, ora 16,00.

Ofertele se depun până la data de 09.03.2026, ora 16,00, într-un exemplar la sediul autorității contractante .

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 10.03.2026, ora 13,00 la sediul autorității contractante.

Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute în legatură cu procedura de atribuire a contractului de închiriere este Secția II Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Dâmboviţa, municipiul Târgoviște, Calea București, nr.3, tel. 0245/612344, fax 0245/216622, e-mail : Tr-dambovita-brp@just.ro, în termenele prevăzute de Legea nr.554/2004, actualizată.

Data transmiterii anunțului în vederea publicării 04.02.2026