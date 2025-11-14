Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat organizează, la sediul din str. Revoluţiei, nr. 1-3, Primăria Municipiului Târgovişte, Sala Florentină, în data de 10.12.2025 orele 1300 licitaţie publică deschisă în vederea concesionarii unui :

Spațiu aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște , în suprafaţă de 6,84 mp, situat în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 2, modul 1, în vederea desfășurării de activități de prestări servicii, aprobat prin HCL nr. (RI9)353 din 03.11.2025;

Spațiu în suprafaţă de 1,70 mp, situat în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 1, modul 41, în vederea desfășurării de activități comerciale, aprobat prin HCL nr. (RI9)351 din 03.11.2025;

Spațiu comercial în suprafață de 10,50 mp, situat în Târgovişte, Parcul Chindia, căsuța nr. 9, în vederea desfășurării activității de comert, aprobat prin H.CL nr. (RI9)303 din 17.09.2025;

Teren în suprafață 5 mp, situat în Târgovişte, Parcul Chindia, zona foișor, în vederea desfășurării activitații de comerț, aprobat prin HCL nr. (RI9)304 din 17.09.2025;

Teren în suprafață de 35 mp, situat în Târgovişte, strada Gib Constantin – zona Sagricom , în vederea desfasurarii de activitatii comerciale, aprobat prin H.CL nr. (RI9)7 din 31.01.2025;

Teren în suprafață de 110 mp, situat în Târgovişte, strada Matei Basarab, adiacent proprietății de la nr. 38, pentru amenajare spațiu verde, aprobat prin H.CL nr. (RI9)334 din 03.11.2025;

Caietele de sarcini se pot ridica de la Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Compartiment Contracte, Târgovişte, str. Revoluţiei, nr. 2-5. Ofertele se vor depune până la data de 10.12.2025, orele 11 00, la registratura Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.