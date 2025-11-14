Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

ANUNȚ

By: Ziarul Dambovita

Date:

Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat organizează, la sediul din str. Revoluţiei, nr. 1-3, Primăria Municipiului  Târgovişte, Sala Florentină, în data de 10.12.2025 orele 1300 licitaţie publică deschisă în vederea concesionarii unui :

  • Spațiu aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște , în suprafaţă de 6,84 mp, situat în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 2, modul 1, în vederea desfășurării de activități de prestări servicii, aprobat prin HCL nr. (RI9)353 din 03.11.2025;
  • Spațiu în suprafaţă de 1,70 mp, situat în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 1, modul 41, în vederea desfășurării de activități comerciale, aprobat prin HCL nr. (RI9)351 din 03.11.2025;          
  • Spațiu comercial în suprafață de 10,50 mp, situat în Târgovişte, Parcul Chindia, căsuța nr. 9,  în vederea desfășurării activității de comert, aprobat prin H.CL nr. (RI9)303 din 17.09.2025;
  • Teren în suprafață 5 mp, situat în Târgovişte, Parcul Chindia, zona foișor, în vederea desfășurării activitații de comerț, aprobat prin HCL nr. (RI9)304 din 17.09.2025;
  • Teren în suprafață de 35 mp, situat în Târgovişte, strada Gib Constantin – zona Sagricom , în vederea desfasurarii de activitatii comerciale, aprobat prin H.CL nr. (RI9)7 din 31.01.2025;
  • Teren în suprafață de 110 mp, situat în Târgovişte, strada Matei Basarab, adiacent proprietății de la nr. 38, pentru amenajare spațiu verde, aprobat prin H.CL nr. (RI9)334 din 03.11.2025;

     Caietele de sarcini se pot ridica de la Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Compartiment Contracte, Târgovişte, str.  Revoluţiei, nr. 2-5. Ofertele se vor depune până la data de 10.12.2025, orele 11 00, la registratura Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

Articolul precedent
Atenție la fraudele online: atacatorii folosesc identitatea autorităților pentru a înșela utilizatorii
Articolul următor
Atenționare din partea ITM Dâmbovița: Angajatorii trebuie să finalizeze înrolarea în REGES-ONLINE până la 31 decembrie 2025
Ziarul Dambovita
Ziarul Dambovita

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier în afara localității Priseaca

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Biroului Rutier au intervenit la un accident rutier...

RAR: Vehiculele second-hand pot fi vândute doar după eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Registrul Auto Român (RAR) reamintește că vânzarea unui vehicul utilizat...

Mădălin Anghel, primul câștigător al concursului Chindia Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Chindia Târgoviște și partenerul său, @kruk_romania, au organizat un...

România, pe podium la Campionatul European de Pangration Athlima 2025

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Lotul național de Pangration Athlima a obținut rezultate remarcabile...

News

RAR: Vehiculele second-hand pot fi vândute doar după eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului

Social 0
Registrul Auto Român (RAR) reamintește că vânzarea unui vehicul utilizat...

Concert Extraordinar dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Consiliul Județean Dâmbovița

Social 0
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură, anunță...

Atenție la fraudele online: atacatorii folosesc identitatea autorităților pentru a înșela utilizatorii

Social 0
Specialiștii în securitate cibernetică avertizează asupra unor mesaje false care...

© 2023 Ziarul Dâmbovița