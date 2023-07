„ACVILE” LA LUCRU, ÎN TÂRGOVIȘTE

Reprezentativa feminina a Romaniei a inceput campania de pregatire pentru o participare cat mai buna in cadrul FIBA U20 Women’s European Championship, Division B, intreceri care se vor derula in municipiul Craiova, in perioada 28 iulie – 6 august. Antrenorul principal Madalin Piperea a convocat pentru prima actiune de la Targoviste un lot format din 15 sportive, urmand ca alte patru junioare tricolore sa faca jonctiunea cu tinerele Acvile dupa incheierea Europenelor U18 de la Sofia. Dupa cantonamentul de la Targoviste, nationala U20 isi va testa potentialul intr-un turneu amical din Turcia, urmand sa revina in tara si sa-si mute pentru trei saptamani cartierul general la Craiova, municipiu in care va si evolua in cadrul Grupei B a intrecerii continentale, alaturi de Grecia, Irlanda si Georgia.

Nationala feminina de tineret a Romaniei a inceput antrenamentele la Targoviste sub comanda antrenorului principal Madalin Piperea, dupa ce Acvilele au efectuat joi vizita medicala la INMS din Capitala. Pentru prima actiune de pregatire, staff-ul tehnic tricolor a convocat un lot format din urmatoarele 15 sportive, urmand ca la incheierea Europenelor U18 de la Sofia alte patru junioare (Mihaela Panait, Ioana David, Anisia Puscasu si Bianca Sirbu) sa faca jonctiunea cu nationala la Targoviste:

Paloma CUCU

Anisia CROITORU

Ana IVAN

Alexia DOBA

Laura BOTA

Maria FARAGO

Bianca MIHASAN

Catalina ION

Alexia FRINCU

Kriszta KOZMAN

Daria TOMA

Giulia MONOR

Daria NEGRU

Roxana POPOVICI

Irina TEODOSIU

Staff-ul tehnic tricolor este format din Madalin Piperea (antrenor principal), Marian Enache (antrenor secund), Larisa Toma (antrenor secund) si Attila NAGY.

Conform programului de pregatire, nationala tricolora se va antrena la Targoviste pana in 15 iulie, data la care va pleca in Turcia pentru a evolua la un turneu international amical iar din 19 iulie se va cantona la Craiova, unde isi va continua antrenamentele pana la inceperea FIBA U20 Women’s European Championship, Division B. In cadrul intrecerilor continentale, Romania va evolua in prima faza in Grupa B, alaturi de Grecia, Irlanda si Georgia. Dupa faza inaugurala, primele doua clasate din fiecare grupa acced in faza superioara si continua lupta pentru medalii, in vreme ce restul echipelor vor juca pentru locurile 9-17.