AVRAM, DE LA CHINDIA LA STEAUA

Steaua a plecat, luni, 10 iulie, în cantonamentul pe care îl va organiza în Bulgaria, după stagiul de pregătire intern, de la Complexul Sportiv Steaua, din Ghencea. Peste Dunăre, ”militarii” vor disputa mai multe teste.

”Roș-albaștrii au plecat în cantonament în Bulgaria

Formația noastră a plecat în această dimineață spre Bulgaria, acolo unde va efectua un cantonament de două săptămâni, perioadă în care va susține și câteva partide de verificare.

Lotul de jucători care a făcut deplasarea la Bansko are următoarea componență:

PORTARI: Horia Iancu, Ionuț Pop, Adrian Frânculescu;

JUCĂTORI DE CÂMP: Stephan Drăghici, David Maftei, Dean Beța, Costel Avram, Wallace da Silva, Daniel Vîrtej, Adrian Ilie, Mihai Dobrescu, Rober Sierra, Alin Raicu, Valentin Bărbulescu, David Matei, Bogdan Chipirliu, Alexandru Buziuc, Mario Topuzov, Răzvan Florea, Tsvetelin Chunchukov, Alexandru Boiciuc.

ANTRENORI: Daniel Oprița, Fane Nofitovici, Sorin Bobariu.

Programul partidelor amicale din Bulgaria va fi stabilit zilele viitoare”, a anunțat Steaua pe Facebook.

În lotul care a făcut deplasarea în Bulgaria apare un jucător nou, Costel Avram, fundaș central în vârstă de 21 de ani. El a fost legitimat sezonul trecut la Chindia Târgoviște, unde a prins numai șase minute, într-un meci, în SuperLiga României, și trei dueluri în Cupa României.

În trecut, a mai fost legitimat la Dunărea Călătași și Astra Giurgiu 2.

În această campanie de achiziții, cu Steaua au semnat Alexandru Buziuc (ex CS Mioveni), Mihai Dobrescu (ex UTA), Ionuț Pop (ex CSM Slatina), Daniel Vîrtej (ex Gloria Buzău), Adrian Frânculescu (ex CFR Cluj 2), David Maftei (împrumutat de la Farul, sezonul trecut la Unirea Dej), Alexandru Boiciuc (ex Gloria Buzău), Mario Topuzov (împrumutat de la CSKA 1948- Bulgaria) și Rober Sierra (ex Spartak Varna – Bulgaria), anunță liga2.prosport.ro.