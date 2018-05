Semimaratonul de la Târgovişte a ajuns la a IlI-a ediţie

Share This





















Ieri dimineaţă s-a dat startul celei de a lll-a ediţii a Semimaratonului de la Târgovişte, o manifestare sportivă de masă care strânge de la an la an mai mulţi participanţi. Într-o conferinţă de presă care a prefaţat evenimentul, primarul Cristian Stan a oferit detalii cu privire la opţiunile pe care le-au avut la dispoziţie participanţii, respectiv să alerge pe distanţe de 2,5 km, 5, 10 sau 21 km. Înscrierile au fost făcute on- line dar nu a fost nimeni împiedicat să alerge. Traseul a inclus Bulevardul Libertăţii- Calea Domnească- Parcul Chindia-Str. Locotenent Pârvan Popescu- Calea Câmpulung- Str. Stelea şi au fost instituite restricţii de trafic pe străzile amintite, în intervalul orar 9.30-12.30. Pe traseu au fost persoane care au îndruma alergătorii veniţi din alte localităţi.

Semimaratonul a fost organizat de Asociaţia Respiro, în parteneriat cu Primăria Târgovişte şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi a aliniat la startul ediţiei 2018 peste 1000 de participanţi.Tiberiu Georgescu, preşedintele Asociaţiei Respiro, a spus la rândul său că, dintre participanţii înscrişi, circa 400 sunt târ-govişteni , ceea ce reprezintă un progres faţă de ediţiile anterioare.