Share This





















Perioada interbelică este perioada care ar defini Staţiunea balneoclimatică „Băile Pucioasa”, staţiune de mare faimă în anii 30 – care se dezvoltă datorită apelor minerale sulfuroase, concentrate existente în zonă.

Proiectul Cultural „Pucioasa Mon Amour”, din cadrul Conceptului STRADA SCHIMBă ORAŞUL are ca scop diversificarea activităţilor sociale, culturale, educaţionale şi de divertisment şi readucerea oraşului la un standard cultural ridicat.

S-a oprit la acestă temă ca posibil brand al oraşului, definitoriu şi recognosci-

bil.

Pentru aceasta, vrem să refacem atmosfera anilor ’30 prin fotografie, panouri supradimensionate cu imagini ale oraşului de altădată, muzică, parade, concerte şi spectacole în curţi, case vechi, aducând în actualitate poveştile caselor de vilegiatură şi poveştile de viaţă ale vechilor familii. Astfel, vom realiza o paralelă între clasic si modern, prezentând o altă faţă a oraşului.Programul sărbătorilor „Băilor Pucioasa” din acest an are ca scop (prin tot ce propune) – recuperarea prestigiului de odinioară, atragerea de turişti, sporirea vizibilităţii ca staţiune balneară şi implicarea cetăţenilor în viaţa culturală.ln cadrul conceptului cultural STRADA SCHIMBă ORAŞUL, în perioada 31 august – 2 septembrie 2018 se vor organiza în mai multe zone ale oraşului manifestări culturale. Şi în acest an sunt invitate delegaţii oficiale ale oraşelor înfrăţite.

VINERI, 31 august 2018

Ora 10:00 – Zona ANL şi Stadion GRAFFITI/URBAN-ART – concurs de Graffiti – ediţia I; tema: Sport, mişcare, sănătate; participă elevi ai Liceului de artă

„BăLAŞA DOAMNA” – Târgovişte

Ora 14:00 – Sala de consiliu a Primăriei Oraşului Pucioasa

Şedinţă festivă – participă – Consiliul Local, invitaţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa, invitaţi din oraşele balneare din România, invitaţi din oraşele şi ţările înfrăţite.

Ora 16:00 – Foaierul Primăriei – Galeria

PRIM

BăILE PUCIOASA – CASE DE VILEGIATURă ŞI POVEŞTILE LOR Expoziţie cu machete, relevee, desene, fotografii ale fostelor Case de vilegiatură din Pucioasa Muzică interbelică

Ora 16:45 – Strada Umbrelelor –

Esplanada Pieţei

Expoziţia „PUCIOASA 9”

Proiectele şi planurile de modernizare a

oraşului Pucioasa

Ora 17:00 – ZONA MOTEL

Deschiderea festivalului „GREEN CASTEL – VALAH MOTORS FESTIVAL”,

Ediţia I, PUCIOASA 2018 (festival aniversar – 15 ani de la înfiinţarea As.

VALAH-MOTORS)

Concerte folk, rock, jocuri, concursuri specifice

Ora 17:30 – Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Pucioasa Vernisajul expoziţiei de artă populară tradiţională Dâmboviţeană, „TRADIŢIA LA

EA ACASă”

Ora 18:00 – Parcul Central Slujbă, cuvântul de deschidere al Primarului, alocuţiuni ale invitaţilor români şi străini Târgul comercianţilor – expoziţii cu vânzare

Ora 19:00 – Foaierul Centrului Cultural European Pucioasa

” Vernisajul expoziţiei de fotografie

„Case şi Familii reprezentative din Oraşul Pucioasa”

” Vernisajul expoziţiei – eveniment a designerului de ceasuri Augustin Matei ” Expoziţie de fotografie –

CUTREIERÂND PRIN ROMÂNIA,

fotograf: Radu CHIRIŢă Ora 20:00 – Parcul Central – ZONA IT -TINERII ŞI GADGETURILE LOR – copacul VTREE – concert DJ Valentino/DJ Marusha – N from Japan

Ora 21:00 – Parcul Central

Concert: Zavera, Alexandra Uşurelu,

Holograf

SÂMBăTă, 1 SEPTEMBRIE 2018

Ora 10:00/22:00 – Parcul Central

Târgul comercianţilor/expoziţii cu vânzare

Ora 10.00/14:00 – Curtea Primăriei

Strada copilăriei – lNTÂLNIRE CU CEATA lui ZÂMBILICI

Spectacol de animaţie stradală /animaţie clovni, ateliere

Primar pentru o zi (copiii şi părinţii pot vizita primăria şi biroul domnului Primar)

Ora 10:00/20:00 – Strada umbrelelor –

Esplanada Pieţei

Expoziţia „PUCIOASA 9”

Proiectele şi planurile de modernizare a

oraşului

Ora 11:00 – Zona Centrală

Concert pian „PUCIOASA MON AMOUR”- Horia Constantinescu (student la Middlesex University – Anglia)

Ora 10:00/20:00 – Foaierul Primăriei -Galeria PRIM

BăILE PUCIOASA – CASE DE VILEGIATURă ŞI POVEŞTILE LOR Expoziţie cu machete, relevee, desene, fotografii ale fostelor case de vilegiatură din Pucioasa

Ora 10:00/20:00 Foaierul Centrului Cultural European Pucioasa Vernisajul expoziţiei de fotografie „Case şi Familii reprezentative din Oraşul Pucioasa”

Ora 10:00/20:00 – Foaierul MIC – Centrul Cultural European Pucioasa Expoziţie – eveniment a designerului de ceasuri Augustin Matei

Ora 10:00 – Centrul Cultural European -Pucioasa

ZONA IT – TINERII ŞI GADGETURILE LOR – copacul VTREE Expoziţie de fotografie – CUTREIERÂND PRIN ROMÂNIA, fotograf: Radu CHIRIŢă

Ora 10:00/20:00 – Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Pucioasa

Expoziţia de artă populară tradiţională Dâmboviţeană „TRADIŢIA LA EA ACASă”

Ora 10:00/ 17:00 – Dealul Moţăianca Concurs de Aeromodele Radiocomandate Memorial Prof. Dumitru Diaconescu -ediţia a XI-a (ora 17:30 – festivitatea de premiere)

Ora 12:00 Piaţa Gării PARADA MOTOCICLETELOR (Expoziţie de motociclete – str. Republicii)

Ora 14:00 – Centrul Cultural European -Pucioasa

Deschiderea Concursului Naţional de

poezie „ACELAŞI CER CE NU E” -Pucioasa 2018

Lansare volum „FRIGUL” (elegie) de Mihai Ignat

Ora 14:00/16:00 – Parcul Central

ŞI FANFARA CÂNTă… (concert de

muzică de promenadă)

Ora 20.00 – Parcul Central

Concert: Trooper – lansare CD, Direcţia 5,

Cargo

DUMINICă, 2 SEPTEMBRIE 2017 Ora 10.00/14:00 – Curtea Primăriei

Strada copilăriei – lNTÂLNIRE CU CEATA lui ZÂMBILICI

Spectacol de animaţie stradală / animaţie clovni, ateliere

Ora 10:00/22:00 – Parcul Central

Târgul comercianţilor – EXPOZIŢII CU

VÂNZARE

Ora 10:00/20:00 – Strada umbrelelor –

Esplanada Pieţei

Expoziţia „PUCIOASA 9”

Proiectele şi planurile de modernizare a

oraşului Pucioasa Ora 11:00 – Clubul Copiilor Pucioasa Festivalul Naţional de poezie „ACELAŞI CER CE NU E”

Festivitatea de premiere

Prezentarea volumului de poezie

„ACELAŞI CER CE NU E” al poeţilor

debutanţi în cadrul concursului – prezintă poetul Octavian SOVIANI Prezentarea volumului „POEME DE DRAGOSTE” de Octavian SOVIANI

Prezentarea cărţii cu monologuri „EI SUNT PRINTRE NOI” de Mihai IGNAT

CONCERT DE HARPă – Cristina MUNTEANU

Ora 10:00/20:00 Foaierul Primariei -Galeria PRIM

BăILE PUCIOASA – CASE DE VILEGIATURă ŞI POVEŞTILE LOR Expoziţie cu machete, relevee, desene, fotografii ale fostelor Case de vilegiatură din Pucioasa

Ora 10:00/20:00 – Foaierul Centrului Cultural European

Vernisajul expoziţiei de fotografie „Case şi Familii reprezentative din Oraşul Pucioasa”

Ora 10:00/20:00 Foaierul MIC – Centrul Cultural European

Expoziţie – eveniment a designerului de ceasuri Augustin MATEI

Ora 10:00 – Centrul Cultural European

ZONA IT – TINERII ŞI GADGETURILE LOR – copacul VTREE Expoziţie de fotografie – CUTREIERÂND PRIN ROMÂNIA, fotograf: Radu CHIRIŢă

Ora 10:00/17:00 – Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Pucioasa

Expoziţia de artă populară tradiţională

Dâmboviţeană: „TRADIŢIA LA EA ACASă”

Ora 11:00 – Strada Regală

BăTAIA CU FLORI / PARADA

MAŞINILOR DE EPOCă – Piaţa Gării (expoziţie auto – str. Republicii)

Ora 14:00/16:00 Parcul Central

ŞI FANFARA CÂNTă. (concert de

muzică de promenadă)

Ora 20.00 – Parcul Central

Concert: Cătălin Crişan, Corina Chiriac,

Mirabela Dauer, Gheorghe Turda, Jean

Paler.