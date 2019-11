Deputatul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan: Actualii guvernanţi liberali au adoptat, încă din primele zile de preluare a puterii, tehnica văitatului

Share This





















„Doamnelor şi domnilor,

Constatăm, cu multă tristeţe, că actualii guvernanţi liberali au adoptat, încă din primele zile de preluare a puterii, tehnica văitatului. Nu au un program de guvernare, nu au proiecte, doar se plâng de ceea ce au lăsat în urmă social-democraţii. Este o metodă brevetată şi de alţii, prin care îşi ascund incapacitatea, neprofesionalismul, lipsa harului de a conduce o ţară, de a-i rezolva problemele.

Un exemplu grăitor îl reprezintă actualul ministru al Finanţelor. Domnul Florin Cîţu, de când se află în fruntea acestui minister, a produs numai vaiete şi mesaje alarmiste, bune de panicat poporul. Apropo, de bine ce naraţi, cursul leu-euro a atins un maxim istoric!

Înainte, pe vremea guvernării PSD, erau bani pentru pensii, pentru salarii, pentru proiectele finanţate prin programele naţionale de dezvoltare. Nici o instituţie publică nu se plângea că ar putea intra în incapacitate de plată, că nu mai sunt bani pentru funcţionare! Acum, ministrul Cîţu spune că nu are fonduri pentru nimic. Dă vina pe greaua moştenire. Nu iese din acest ritm. Urlă pe toate drumurile că nu sunt bani. De ce nu sunt, că nu a plecat nimeni cu ei acasă? Au rămas acolo! Este vorba doar de pricepere, de chivernisire, de aplecare pe domeniul respectiv. Şi astea îi lipsesc domnului Cîţu! Dar, decât să te implici, să te chinui să găseşti soluţii, să performezi, este mai uşor să dai vina pe cei dinaintea ta. Pui placa asta cu greaua moştenire şi îţi vezi liniştit de ale tale!

De ce, domnule ministru Cîţu, înainte erau bani suficienţi pentru pensii, pentru salarii în toate domeniile de activitate? De ce noi, social-democraţii, am mărit salariul minim pe economie, de ce am mărit punctul de pensie şi nu am găsit motivaţii de genul greaua moştenire?

Am adus salariile medicilor la nivel european. Pe ale profesorilor şi ale altor categorii socio-profesionale, la fel. Am susţinut economia. Vă spunem tot noi de ce am putut face toate astea! Fiindcă am condus România bazându-ne pe un program guvernamental construit de profesionişti, pe un proiect de ţară adevărat. Pentru că noi am avut în funcţiile de decizie oameni devotaţi României, oameni care au căutat în permanenţă soluţii, care au transpus în practică ideile social-democrate şi au obţinut rezultate.

Stimaţi colegi,

Domnul Cîţu se află acum într-o vizuină pe care şi-a săpat-o singur. Stă acolo şi doar se vaită de câteva săptămâni, fiindcă îi este bine. Nu iese la lumină, fiindcă nu ştie cum, nu poate, nu este capabil. Ameninţă în stânga şi în dreapta şi atât! Păi nu aşa aducem plus valoare, prosperitate şi echilibru social în România, domnule ministru!

Apropo, parcă zilele trecute aţi împrumutat un miliard de lei. Adică, pentru guvernul liberal împrumutul este o măsură bună, viabilă, corectă. Pentru social-democraţi, era vorba de pagubă, de îndatorarea ţării şi alte elucubraţii pe care le lansaţi în spaţiul public.

Domnule Cîţu, v-aţi creat o groapă şi staţi în ea, rupt de realitate, rupt de problemele pe care ar trebui să le gestionaţi, ca ministru al Finanţelor. Este cazul, dacă tot aţi vrut la putere, să ieşiţi la suprafaţă şi să treceţi la treabă. Ţara are nevoie de rezultate, de fapte şi legi bune, nu de vaietele dumneavoastră confuze! Dacă nu sunteţi în stare, rupeţi rândurile! Declaraţi-vă incapacitatea de a conduce! Guvernarea nu este nici moft şi nici orgoliu politic.”, a declarat deputatul Corneliu Ştefan