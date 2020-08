Accidente pe drumurile din Dâmboviţa, provocate de şoferi beţi la volan

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Titu au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe DJ 711D, s-a produs un accident rutier.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, iar din primele cercetări efectuate a reieşit că un bărbat de 37 de ani, din Poiana, în timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, între localităţile Poiana şi Potlogi, ar fi părăsit partea carosabilă şi s-ar fi răsturnat.

în urma evenimentului, o femeie de 35 de ani, pasageră în autoturism, a fost rănită.

De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost peste limita de 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, poliţiştii au constatat că şoferul nu ar deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

în cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni la regimul rutier şi pentru vătămare corporală din culpă, fapte prevăzute de art. 335, art. 336 şi art. 196 din Codul Penal.

Şi poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Pucioasa au fost sesizaţi cu privire la faptul că un autoturism s-a izbit de un stâlp de susţinere a energiei electrice.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au constat că un bărbat de 27 de ani, ar fi condus un autoturism, pe raza localităţii Toculesti, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi s-a izbit cu acesta de un stâlp.

În urma producerii evenimentului, nu au rezultat victime.

Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest, conducătorul auto a prezentat o alcoolemie a cărei valoare a fost peste limita de 0.40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută de art. 336 din Codul Penal.