Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) sărbătoreşte Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pe 28 aprilie pentru a promova prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale la nivel mondial. Este o campanie de sensibilizare menită să concentreze atenţia internaţională asupra tendinţelor emergente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a dimensiunii la nivel global a leziunilor, bolilor şi deceselor legate de muncă.28 aprilie este, de asemenea, o zi în care mişcarea sindicală din lume onorează memoria victimelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale şi organizează simultan campanii în întreaga lume.O cultură naţională de securitate şi sănătate în muncă este una în care dreptul la un mediu de lucru sigur şi sănătos este respectat la toate nivelurile, în care guverne, angajatori şi lucrători participă activ la asigurarea unui mediu de lucru sigur şi sănătos prin intermediul unui sistem de drepturi, responsabilităţi şi îndatoriri definite şi în care cea mai mare prioritate este acordată principiului prevenirii.Astfel, Inspecția Muncii își colectează datele din surse precum: dosare de cercetare accidente (FIAM , Ord. 3/2007, cauze, tip de accident, CAEN, ocupaţie, vârstă etc, controale – informatii despre companii, CAEN, structura pe sexe, vârstă etc., chestionare lansate la diverse acţiuni – ex. în ce domenii simt profesorii/elevii ca au aflat mai multe informaţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică – boli profesionale – cauze, tipuri, boli/CAEN, boli/meserii etc. http://insp.gov.ro/, Institutul Naţional de Statistică – de ex. număr mediu al salariaţilor ale economiei naţionale, pe sexe, pe forme de proprietate, pe clase de mărime ale întreprinderilor, surse internaţionale – OIM, EU-OSHA, CE etc.