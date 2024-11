VĂTAVU, MULȚUMIT DE PUNCTUL SCOS ÎN GHENCEA

Steaua a remizat, pe stadionul Ghencea, scor 1-1, cu Chindia Târgoviște, în etapa a 14-a din Liga a 2-a. Pentru bucureșteni a punctat Nacho Heras (minutul 39), în timp ce pentru dâmbovițeni a înscris Rareș Mihai (minutul 72).

În urma acestui rezultat, ”Militarii” au rămas singurii neînvinși din Liga a 2-a. Prima ocazie din acest meci le-a aparținut celor de la Steaua în minutul 17, când golgheterul Bogdan Chipirliu a reluat în bară din centrarea perfectă a lui Adrian Ilie. Tot ”Militarii” au fost aproape de deschiderea scorului în minutul 29, când Iulian Roșu a trimis mult peste poartă din interiorul careului, după o greșeală uriașă comisă de dâmbovițeni în defensivă.

În cele din urmă, Steaua a punctat pentru 1-0 în minutul 39 prin Nacho Heras, care l-a învins pe Contra cu un șut plasat din interiorul careului. Oaspeții au reușit să egaleze în minutul 72 prin Rareș Mihai, care a șutat puternic din afara careului și a trimis în plasa ”Militarilor”, după ce mingea i-a trecut printre mâini portarului Munteanu. Chindia putea da lovitura în minutul 89, dar șutul lui Atanase s-a dus puțin pe lângă buturile lui Munteanu.

Astfel, în cele din urmă, Steaua – Chindia s-a terminat egal, 1-1. În urma acestui rezultat, Steaua se află pe locul secund al ierarhiei din Liga a 2-a, cu 28 de puncte, în timp ce Chindia ocupă poziția a 14-a a ierarhiei, cu 15 puncte.

”Au fost două reprize diametral opuse. În prima am început bine primele 15 minute, după care nu am mai ținut de minge și adversarii și-au creat ocazii să înscrie. În a doua repriză am revenit în joc, am marcat prin acest copil (n.r. Rareș Mihai). Dacă eram puțin mai atenți puteam să plecăm cu toate cele trei puncte. Sunt mulțumit cu acest egal. Acest egal ne dă încredere”, a spus Marin Vătafu la finalul partidei conform digisport.ro.

”A fost o seară tenstionată că am intrat în jocul lor. Ne-am bătut joc de prima repriză. Trebuia să fie 3, 4-0 la cum s-a jucat. A fost un meci pe care l-am avut în mână. Am vorbit cu băieții la pauză că am văzut că sunt relaxați, că și-au creat multe ocazii și că o să vină și altele… Avem ocazii, am dus jocul în fața porții, dar nu înțeleg de unde relaxarea asta.

Aș vrea să se trezească. Păcat de puncte. Poate e mai bine așa, să se trezească. Sper să realizeze și sper să le pară rău. Sunt foarte supărat pentru că nu erau puncte de pierdut. Eu vreau atitudine. Încrederea asta pe care o primesc tinerii trebuie să profite de ea și să facă mai mult”, a spus Daniel Oprița la finalul partidei.