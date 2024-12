TÂRGOVIȘTE NU LE-A PURTAT NOROC FETELOR DE LA NAȚIONALA DE FOTBAL

România a pierdut meciul cu Albania, scor 1-2, ultimul din cantonamentul de iarnă susținut înainte de EURO 2025 la fotbal feminin. Albania a deschis scorul în minutul 10, prin Troka, iar egalitatea a fost restabilită în minutul 43, de Carp. Meciul a fost decis de o lovitură liberă de la mare distanță, trimisă de Dogi, la care Părăluță a gafat.

ROMÂNIA – ALBANIA 1-2

Au marcat: Carp 43′ / Troka 10′, Dogi 90+2′

ECHIPELE DE START:

ROMÂNIA: 1. A. Părăluță – 5. T. Meluță, 2. A.M. Stanciu, 18. A. Kis (6. M. Ficzay 46′), 13. E. Gered – 8. Ș. Vătafu, 4. I. Bortan-cpt. (24. M. Tătar 46′), 14. A. Herczeg (19. O. Iordăchiuși 46′) – 16. I. Bălăceanu, 20. C. Carp (11. A. M. Bănuță 46′), 22. C. Marcu (7. A. Vlădulescu 68′). Selecționer: Massimo Pedrazzini

Rezerve: 12. S. Câmpean, 23. R. Tanko – 3. S. Sigheartău, 9. F. Istrate, 10. A. Borodi, 15. S. Bumbar, 17. C. Bistrian, 21. A. Antal, 25. M. Stamate

ALBANIA: 1. V. Rexhepi – 2. A. Tukaj, 3. A. Kurraj, 4. A. Hilaj, 7. F. Berisha-cpt. (5. K. Hoxhaj 68′), 8. E. Elezaj (17. R. Gashi 57′), 10. Q. krasniqi, 11. M. Dogi, 14. E. Franja, 15. D. Dedaj (20. M. Metalla 46′), 19. V. Troka (9. F. Kuqi 68′). Selecționer: A. Grimaj

Rezerve: 12. A. Hyska – 6. V. Imeraj, 13. D. Istrefaj, 16. E. Deliaj, 18. L. Dedgjonaj.