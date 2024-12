IARNĂ GREA PENTRU CHINDIA TÂRGOVIȘTE

FC Bihor a reușit contra Chindiei, vineri, în runda a 16-a a Ligii 2, la ultimul meci oficial pe teren propriu în 2024, să obțină primul rezultat pozitiv sub conducerea antrenorului Gheorghe Ghiț, din a patra încercare.

Mai mult, formația orădeană a reușit să rupă o serie de patru eșecuri consecutive, respectiv șapte jocuri la rând în care nu câștigase. ”Aveam nevoie de acest declic”, a spus Ghiț după meciul cu dâmbovițenii, potrivit liga2.prosport.ro.

În meciul de deschidere a etapei a 16-a a Ligii 2, FC Bihor a reușit, pe teren propriu, să treacă cu scorul de 1-0 de Chindia, o echipă care traversa o perioadă relativ bună, de cinci meciuri fără eșec, dar doar într-unul obținuse victoria.

Unicul gol al partidei susținută pe stadionul ”Iuliu Bodola”, pe o vreme mohorâtă și pe un teren moale, a fost reușit de Ioan Hora, în minutul 37, dintr-un penalty obținut de Gitye în fața lui Alexandru Petre.

După joc, antrenorul Gheorghe Ghiț a spus că echipa sa uitase cum e să te bucuri pentru o victorie.

”Vreau, în primul rând, să-i felicit pe băieţi, pentru că au făcut un meci bun. S-au sacrificat, au luptat pe un teren greu în faţa unui adversar care s-a apărat bine şi a replicat pe contraatac. Noi ne-am creat în prima repriză una – două ocazii, dar am câştigat azi cu atitudine, cu luptă şi nu pot să spun decât că sunt bucuros pentru cele trei puncte obţinute.

Aveam nevoie de acest declic, pentru că am venit după două jocuri în care am văzut lucruri bune. Aveam nevoie de victorie, pentru încrederea băieţilor, că sunt pe drumul cel bun şi mă bucur pentru acest lucru. Toată echipa s-a mișcat bine, am văzut sacrificiu la toți, au alergat, au respectat sarcinile, au contraatacat, am avut și câteva acțiuni în jocul pozițional. De fiecare dată când se câștigă nu putem decât să fim bucuroși. (…) Chiar le spuneam jucătorilor că am uitam să ne bucurăm. Am fost eficienți astăzi și am făcut trei puncte cu o echipă bună. Sper să fie acel plus mental de care avem nevoie”, a declarat Gheorghe Ghiţ, aflat pe banca echipei de patru etape, în precedentele trei înregistrându-se eșecuri, mai scrie liga2.prosport.ro.

Ultimele rezultate, poziția din clasament, vremea de la ora jocului, dar și ora de disputare a partidei, vineri, de la ora 13:30, au făcut ca pe stadionul ”Iuliu Bodola” să vină destul de puțini spectatori, poate cei mai puțini de când echipa a promovat în Liga 2.

”Publicul orădean este un public care are pretenții de la echipa de fotbal, iar noi suntem obligați să avem rezultate. Sunt convins că se vor întoarce la stadion. Puținii spectatori au fost alături de echipă. Chiar dacă au fost puțini, am regăsit atmosfera meciurilor în care promovam în stagiunea 2010-2011”, a spus Ghiț, despre acest aspect.