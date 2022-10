Senatorul PNL Virgil Guran critică  ANRE: “Dacă  nu răspunde unui senator,  pe un consumator de rând nici nu-l bagă în seamă!

1 0

Într-o intervenție în plenul senatului, președintele PNL Dâmbovița a acuzat că a așteptat patru luni un răspuns de la ANRE, legat de operaționalizarea platformei care va permite schimbarea furnizorului de electricitate sau gaze”

Cel puțin teoretic, începând cu 10 octombrie consumatorii ar trebui să aibă acces la o platformă online, care să le permită să schimbe rapid furnizorul de energie electrică sau gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a stabilit încă de la începutul anului regulile de funcționare pentru platformă, iar operaționalizarea a fost amânată până acum de trei ori.

Cu privire la aceste aspecte, președintele PNL Dâmbovița Virgil Guran s-a adresat ANRE încă din luna mai, când a solicitat explicații despre stadiul implementării platformei și modalitatea de informare a consumatorilor.

După patru luni în care solicitarea sa legitimă a fost ignorată de ștabii ANRE, Virgil Guran, vicepreședintele Senatului, a venit cu declarație politică în ședința de plen și a cerut din nou explicații:

“Au trecut patru luni de când am adresat o întrebare ANRE referitor la platforma care îți permite să schimbi furnizorul rapid. Că nu s-a rezolvat cu platforma ne-am obșinuit, în România orice termen nu se respectă. Era promisiunea că se va rezolva în mai 2022, apoi s-a amânat pentru 28 august 2022, acum termenul este 10 octombrie 2022. Dar să nu răspundă unei întrebări adresate de un senator mă face să cred că pe un consumator de rând nu-l bagă în seamă sub nicio formă. Culmea este că ANRE se subordonează Parlamentului. Stimați colegi observ că importanța noastră pentru anumite organe și organisme din România este foarte redusă. Este normal așa ceva? Și nu din vanitate proprie, dar am fost întrebat de cetățeni ce se întâmplă cu platforma. Trebuia să mă interesez, să dau un răspuns oamenilor și credeam că vor fi impulsionați cei de la ANRE, dacă văd că acest organism –Parlamentul, care controlează activitatea ANRE- este interesat de ce se întâmplă. Nu este absolut deloc normal. Aștept o reacție. Dacă nu se rezolvă cu această platformă rapid, eu o să propun colegilor să îi chemăm în Parlament, să ne dea răspunsuri. Eu cred că ei ar fi avut un rol important în ceea ce se întâmplă în acest moment cu energia în România, dar văd că au responsabilități prea puține. Aștept totuși un răspuns!”