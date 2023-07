ROBERTO ZIDURI, DEBUT ÎN FORȚĂ ÎN FAZA REGIONALĂ A CUPEI ROMÂNIEI

Grupele fazei regionale din Cupa României Betano au început! Miercuri, 12 iulie, de la ora 18:00 (excepție meciul de la Cernavodă, disputat la 20:00), s-au jucat primele partide.

Formatul competiției, inaugurat sezonul trecut, prevede ca învingătoarele din fiecare județ să lupte pentru 7 locuri în turul următor. Pentru asta, reprezentantele din fiecare județ au fost împărțite în grupe de câte 3, câte 2 în fiecare din cele 7 regiuni.

Câștigătoarele grupelor vor juca finala regiunii, iar echipa învingătoare va primi trofeul Cupei României pentru regiunea respectivă și se va califica în următoarea fază.

Dar iată rezultatele primei etape din faza grupelor regionale și programul etapelor 2 și 3, toate meciurile urmând să se dispute de la ora 18:00:

REGIUNEA 1 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1

AS Victoria Horia (Neamț) vs ACS Unirea Curtești (Botoșani) 1-2, AS USV Iași (Iași) vs AS Victoria Horia – 15 iulie, ACS Unirea Curtești vs AS USV Iași – 19 iulie

Grupa 2

ACS Gauss Bacău (Bacău) vs CSM Vaslui (Vaslui) 0-8, CSO Viitorul Liteni (Suceava) vs ACS Gauss Bacău – 15 iulie, CSM Vaslui vs CSO Viitorul Liteni – 19 iulie

REGIUNEA 2 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1

ACS Vulturul 2020 Mintiu Gherlii (Cluj) vs AS Ardealul Crișeni (Sălaj) 4-1, CS Diosig-Bihardioszeg (Bihor) vs ACS Vulturul 2020 Mintiu Gherlii – 15 iulie), AS Ardealul Crișeni vs CS Diosig-Bihardioszeg – 19 iulie

Grupa 2

CS Academica Recea (Maramureș) vs AFC Știința Beltiug (Satu Mare) 1-8, CS Minerul Rodna (Bistrița-Năsăud) vs CS Academica Recea – 15 iulie, AFC Știința Beltiug vs CS Minerul Rodna – 19 iulie

REGIUNEA 3 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 2)

Grupa 1

AS Golimpiakosz Odorheiu Secuiesc (Harghita) vs CS Inter Cristian (Brașov) 1-2, AFC ASA Tg. Mureș (Mureș) vs AS Golimpiakosz Odorheiu Secuiesc – 15 iulie, CS Inter Cristian vs ASA Tg. Mureș – 19 iulie

Grupa 2

ACS Stăruința Zagon (Covasna) vs ACS FC Avrig (Sibiu) 0-2, ACS Industria Galda (Alba) vs ACS Stăruința Zagon – 15 iulie, ACS FC Avrig vs ACS Industria Galda – 19 iulie

REGIUNEA 4 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1

CS Vulturii Fărcășești (Gorj) vs CSC Voința Mașloc (Timiș) 2-1, CS Gloria al Orașului Geoagiu (Hunedoara) vs CS Vulturii Fărcășești – 15 iulie, CSC Voința Mașloc vs CS Gloria al Orașului Geoagiu – 19 iulie

Grupa 2

ACS Viitorul Arad (Arad) vs CS Magica Balta Caransebeș (Caraș-Severin) 6-1, ACS Recolta Dănceu (Mehedinți) vs ACS Viitorul Arad – 15 iulie, CS Magica Balta Caransebeș vs ACS Recolta Dănceu – 19 iulie

REGIUNEA 5 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1

ACS Speed Academy Pitești (Argeș) vs CS Rapid Buzescu (Teleorman) 1-0, SCM Râmnicu Vâlcea (Vâlcea) vs ACS Speed Academy Pitești – 15 iulie, CS Rapid Buzescu vs SCM Râmnicu Vâlcea – 19 iulie

Grupa 2

ACS Iris Titulescu (Olt) vs ACS Roberto Ziduri (Dâmbovița) 2-4, CS Avântul Pielești (Dolj) vs ACS Iris Titulescu – 15 iulie, ACS Roberto Ziduri vs CS Avântul Pielești – 19 iulie

REGIUNEA 6 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1

CSL Ștefăneștii de Jos (Ilfov) vs CSM Fetești (Ialomița) 1-1, CSO Boldești-Scăeni (Prahova) vs CSL Ștefăneștii de Jos – 15 iulie, CSM Fetești vs CSO Boldești-Scăeni – 19 iulie

Grupa 2

ACS FC Dinamo București (București) vs AS Luceafărul Trestieni (Giurgiu) 4-2, ACS Viitorul Ileana (Călărași) vs ACS FC Dinamo București – 15 iulie, AS Luceafărul Trestieni vs ACS Viitorul Ileana – 19 iulie

REGIUNEA 7 (finala găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1

CS Axiopolis Cernavodă (Constanța) vs CS Victoria Traian (Brăila) 6-2, ACS Team Săgeata – Buzău (Buzău) vs CS Axiopolis Cernavodă – 15 iulie), CS Victoria Traian vs ACS Team Săgeata – Buzău – 19 iulie

Grupa 2

CS Voința Cudalbi 2015 (Galați) vs ACS Hamangia Baia (Tulcea) 3-1, CSM Adjud 1946 (Vrancea) vs CS Voința Cudalbi 2015 – 15 iulie, ACS Hamangia Baia vs CSM Adjud 1946 – 19 iulie

Calendarul Cupei României Betano sezonul 2023-2024

FAZA REGIONALĂ

Grupe: 12 / 15 / 19 iulie 2023

Finale: 22 iulie 2023

FAZA NAŢIONALĂ

Turul I: 2 august 2023

Turul II: 9 august 2023

Turul III: 16 august 2023

Play-off: 30 august 2023

Faza grupelor, etapa 1: 27 septembrie 2023

Faza grupelor, etapa 2: 1 noiembrie 2023

Faza grupelor, etapa 3: 6 decembrie 2023

Sferturi de finală: 3 aprilie 2024

Semifinale: 24 aprilie 2024

Finala Cupei României: 15 mai 2024