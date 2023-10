ROBERT ILYEȘ, MULȚUMIT DE REZULTAT, NEMULȚUMIT DE JOC

FK Miercurea Ciuc a câștigat meciul cu Chindia Târgoviște, scor 1-0, iar elevii lui Robert Ilyeș au bifat a doua victorie a campionatului.

„Pot spune că sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor și disciplina tactică de care au dat dovadă. Prima ocazie a meciului au avut-o cei de la Chindia, după o lovitură liberă de la marginea careului la care ne-a salvat portarul. Pot spune că ne-a trecut glonțul pe la ureche.

Am reușit apoi să echilibrăm jocul, a venit și penaltiul si am reușit să marcăm din a doua încercare. În acest meci echipa s-a exprimat defensiv de nota 10. Suferim încă pe partea ofensivă, am discutat toată săptămâna cu atacanții pentru că am dorit să le dau încredere.

Repriza secundă a fost mult mai bună din toate punctele de vedere, am avut o bară, trei contraatacuri pe care, din păcate, nu am reușit să le fructificăm„, a spus Robert Ilyeș la Metropola TV.