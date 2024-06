PERCHEZIȚII în județul Dâmbovița

Tot în cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, pentru documentarea activității infracționale și dispunerea unor măsuri procedurale, la data de 31 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, respectiv unul în județul Dâmbovița, unul în județul Ilfov și trei în județul Giurgiu, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru evaziune fiscală, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătura privată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, tentativă la înșelăciune, complicitate la tentativă de înșelăciune și uz de fals.

Vor fi puse în executare două mandate de aducere, urmând ca persoanele depistate să fie conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în cauză.

Din investigațiile efectuate a reieșit că, o persoană ar fi sustras de la reprezentanții unei societăți comerciale un bilet la ordin pe care l-ar fi remis unui alt reprezentant al unei societăți comerciale, iar aceasta din urmă ar fi înscris o sumă nereală pe biletul la ordin și l-ar fi introdus la plată, acesta fiind refuzat pentru lipsa de disponibil.

Totodată, reprezentatul societății comerciale, pentru a justifica banii menționați în biletul la ordin, ar fi emis trei facturi fiscale care ar fi atestat relații comerciale fictive cu societatea comercială, căreia îi aparținea biletul la ordin, pe care le-ar fi folosit în vederea executării silite și a demarării procedurii insolvenței acesteia.

Prejudiciul în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală urmează a fi stabilit.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.

Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.