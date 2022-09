MIHALCEA A DEMISIONAT DE LA CHINDIA

1 0

După 11 etape, Chindia rămâne fără victorie în Superliga, iar antrenorul Adrian Mihalcea este ca și plecat de la echipă. Fostul atacant crede că o astfel de măsură este normală, în situația în care se află echipa.

Antrenorul venit în această vară nu a adus rezultatele așteptate la Târgoviște. Echipa de sub turnul Chindiei este unia fără victorie în campionat și s-a instalat pe ultimul loc. Iar Mihalcea va plăti cu postul, după ultimul eșec, cel de la Cluj.

„În prima repriză, a fost un meci liniltit, nu au fost multe ocazii de poartă. În a doua repriză am intrat bine, am avut ratări mari, iar apoi luăm gol la singura lor șansă. Nu mai avem ce spune, s-au dăruit băieții, chiar nu am ce să reproșez. Azi știau și ei că era o șansă mare să luăm puncte, dar uitați-vă în ce situație suntem. Se vor lua aproape sigur măsuri, eu deja primisem ultimatum. Dacă băteam aici, continuam, probabil, dar așa trebuie făcut ceva. Este un blocaj acolo în fața porții, nu înțeleg, ne creem ocazii, dar nu marcăm. Chiar nu sunt supărat azi, băieții s-au dăruit, am dominat multe aspecte din joc, dar nu am avut șansă. Poate asta am de reproșat, că nu a fost norocul cu noi. Este clar că au nevoie de un declic. Noi am luat un jucător din liga a doua din Franța, dar nu s-au rezolvat actele. Ăștia suntem, băieții au nevoie de încredere. Uitați-vă că, în situații clare, luăm deciziile greșite. Ce lipsește este o victorie, uitați-vă la restul echipelor care erau în situația noastră. Când au bătut, au arătat apoi mult mai bine, a comentat Mihalcea

Dani Popa nu a reușit să marcheze și echipa lui a suferit un nou eșec. Acum, jucătorul Chindiei le cere colegilor să strângă rândurile după pauza competițională.

„Este a 11-a etapă, nu mai știm ce să facem. Trebuie să mergem să ne odihnim, să vedem ce e de făcut, că așa nu mai merge. Noi reușeam să marcăm de fiecare dată, azi chiar nu pot spune că am făcut o partidă proastă, am alergat mult, am respectat tot ce ne-a zis Mister. Dar nu am înscris. Am greșit mult, toată echipa este de vină. Repet, suntem într-o situație critică, trebuie să vedem ce facem rău și să salvăm situația, că noi am băgat-o aici, a comentat Popa.