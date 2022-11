Iti este dor de ciubar? Te asteptam la Pensiunea Enothera

Pensiunea Enothera a fost construita cu scopul de a deveni oaza ta de liniste, locul de refugiu in inima naturii, oricand simti nevoia unei infuzii de aer curat si bune-dispozitii. Amplasata intr-o locatie de exceptie, inconjurata de pomi fructiferi, paduri si ape limpezi de munte, Enothera te invita sa iti rasfeti simturile intr-un cadru de poveste. Designul cladirii armonizeaza cu peisajul, intregind un tablou in care natura este in prim plan.

Exista sase camere duble disponibile, in stil rustic, spatioase, dotate cu baie si dus, cu terase care te invita sa admiri splendida panorama a Muntilor Bucegi in timp ce te bucuri de aerul proaspat de munte, savurand intreaga magie alaturi de bautura ta preferata. Prin experienta in turism, acumulata in timp, iti este oferit mai mult decat un loc de cazare, si anume, o experienta ce te unge pe suflet.

La Pensiunea Enothera a fost creat un pachet de activitati cu care nu te vei plictisi. Aici, intr-una dintre cele mai frumoase comune romanesti, iti sunt pregatite experiente speciale, perfecte pentru atunci cand vrei sa fugi de banal si previzibil. Casa de vacanta si-a propus sa-i rasfete din plin pe toti cei care ii trec pragul, prin servicii de calitate gandite special pentru o experienta de nota zece.

Piscina si ciubar la Pensiunea Enothera

Stim ca, in cadrul unei vacante de vis, momentele de relaxare sunt cele mai pretioase, asa ca gazdele de aici au amenajat pentru tine o piscina cu apa incalzita in mijlocul naturii, ca sa te bucuri de momentele petrecute cu cei dragi, dar si un ciubar cu apa incalzita la lemne, pentru rasfatul tau total chiar si in zilele geroase, pentru a nu te simti obosit/a de viata. Atat piscina, cat si ciubarul din cadrul pensiunii, au fost special concepute pentru oaspeti intr-un cadru intim, departe de privirile curiosilor, oferind un tonus bun, sanatate si relaxare pentru armonia interioara.

Foisor si gratar, in orice perioada a anului

Iti este pus la dispozitie, de asemenea, un foisor retras, la poalele muntilor, in incinta pensiunii, ideal pentru a petrece timpul cat mai aproape de natura. Tot aici, poti servi masa cu cele mai gustoase bucate preparate la gratarul din curte, perfect pentru momentele petrecute alaturi de familie, prieteni si chiar colegii de serviciu. Pe langa avantajul unui deliciu culinar, o iesire la gratar iti permite sa interactionezi mai bine cu cei dragi, in timp ce gatiti impreuna. Totodata, mirosul mancarii gatite pe gratar este unul absolut grozav, ca sa nu mai vorbim de gust! In plus, optand pentru un gratar in natura, in aer curat de munte, ai ocazia sa servesti preparate mai sanatoase decat ai fi facut-o acasa ori la restaurant.

ATV-uri performante spre inchiriere

Pensiunea Enothera ofera spre inchiriere ATV-uri de ultima generatie, cu care te vei plimba pe cele mai spectaculoase trasee sau drumuri forestiere. Nu ai nevoie decat de un permis de conducere categoria B si…multa adrenalina! Toate ATV-urile inchiriate aici vor fi insotite de un ghid, pe trasee prestabilite, pentru siguranta ta si distractie garantata. Inainte de plecare, toti oaspetii pensiunii au parte un instructaj referitor la modurile de manevrare si conducere a ATV-urilor, traseele pentru incepatori fiind diferite fata de cele pentru avansati. ATV-urile din dotare pot fi adaptate cu usurinta pentru sarcini recreative indiferent de tipul de teren, altitudine sau vreme, garantand cele mai intense momente de adrenalina pe patru roti. Si nu vorbim aici doar de placerea de a conduce, ci si de peisajele de vis dezvaluite in fata ochilor, de muntii cu vai spectaculoase, poienite si parauri cu ape cristaline.