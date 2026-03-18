Se Estimează că Numărul Turiștilor Dentari care Vizitează Turcia va Depăși 600 de Mii în 2033

Turcia continuă să își consolideze poziția strategică pe piața globală prin elanul dobândit în turismul de sănătate. Standardele tehnologice ridicate și avantajele de preț oferite în special în domeniul sănătății dentare determină pacienții internaționali să își îndrepte atenția către Istanbul. Cifrele de creștere din sector demonstrează încă o dată puterea subtilă și succesul operațional al Turciei în acest domeniu. Echipele de experți și investițiile în infrastructura modernă permit țării să fie definită ca un ambasador global al sănătății. Erhan Ceylan, CEO al Dr Wonder Clinic, evaluează această transformare a sectorului ca fiind construcția unui ecosistem de sănătate global.

Conform datelor furnizate de Grand View Research, se preconizează că volumul pieței turismului dentar din Turcia va crește de la nivelul de 285 de milioane de dolari în 2024 la 532 de milioane de dolari până în anul 2033. În aceeași perioadă, se vizează ca rata compusă anuală de creștere (CAGR) a sectorului să atingă un nivel remarcabil de 18,2%. Numărul anual de turiști dentari, care a fost de aproximativ 250 de mii în 2024, este așteptat să crească la 450 de mii în 2030 și la 600 de mii în 2033. Aceste proiecții indică faptul că „experiența de sănătate” oferită de Turcia la standarde internaționale a devenit un element de încredere, dincolo de a fi doar o alegere economică. Această creștere înregistrată în turismul dentar va consolida și mai mult rolul strategic al țării în exportul de servicii.

Acest potențial uriaș de dezvoltare din sector întărește poziția organizațiilor locale în competiția globală și aduce cu sine o nouă viziune. Fondatorul și CEO-ul Dr Wonder Clinic, Erhan Ceylan, a făcut următoarea evaluare cu privire la acest subiect: „Această ascensiune a Turciei în turismul de sănătate poate fi explicată nu doar prin avantajul costurilor, ci și prin standardele tehnologice înalte pe care le oferim. Cu puterea noastră operațională din Florya, oferim o alternativă democratică împotriva tratamentelor scumpe și greu accesibile, în special de pe piața europeană. Credem cu tărie că Turcia își va consolida și mai mult leadership-ul în acest domeniu în anii următori și va deveni un centru global de vindecare.”

„Planul nostru de intervenție operațională împotriva crizei globale de sănătate orală este gata”

Potrivit rapoartelor publicate de Newsfile Corp, în timp ce peste 3,7 miliarde de oameni din întreaga lume se confruntă cu probleme de sănătate orală, această situație cauzează o pierdere economică anuală masivă de 710 miliarde de dolari. „Global Oral Health Prevention Program”, lansat în iulie 2025 în cadrul luptei împotriva acestei crize, reprezintă o viziune importantă de responsabilitate socială. Scopul principal al programului este de a crea un spațiu de intervenție operațională în conformitate cu strategia Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) de a reduce bolile orale cu 10% până în 2030. Această inițiativă, susținută de unități mobile care ajung în regiunile rurale și de scanări gratuite, se numără printre elementele principale care consolidează natura beneficiului social. Se urmărește creșterea gradului de conștientizare cu privire la medicina preventivă, în special în rândul copiilor, prin materiale educaționale multilingve și seminarii. În acest fel, se dorește construirea unei culturi a sănătății care să creeze conștientizare, nu doar să se concentreze pe tratament.

Ceylan a declarat că aceste date aduc cu sine nu doar o responsabilitate comercială, ci și una umană în domeniul sănătății orale: „Această pierdere economică majoră și criza de sănătate la nivel mondial ne obligă să privim dintr-o perspectivă mai largă. Ca Dr Wonder Clinic, ne asumăm datoria de ambasador al sănătății pentru Turcia, derulând un plan de intervenție operațională în deplină conformitate cu obiectivele OMS. Cu unitățile noastre dentare mobile și modelul nostru hibrid, suntem prezenți nu doar în Florya, ci în orice punct unde este nevoie, creând o cultură a conștientizării pentru generațiile viitoare.”

Transformarea digitală redefinește standardele în stomatologie

Ecosistemul turismului de sănătate trece printr-un proces de schimbare majoră cu proceduri inovatoare, cum ar fi designul digital al zâmbetului și tehnicile moderne de implant. Tehnici avansate precum All-on-4 și All-on-6 oferă soluții miraculoase pentru pacienții care se confruntă cu pierderea totală a dinților, minimizând în același timp perioadele de operare. Integrarea tomografiei 3D și a sistemelor CAD/CAM reduce marja de eroare la aproape zero, ridicând ratele de succes ale implanturilor în intervalul 95-98%. Designurile personalizate, dezvoltate în special pentru pacienții cu așteptări estetice ridicate, fac din Turcia o destinație preferată pe piața globală. Rezultatele naturale oferite de fațetele din zirconiu și E-max apar în punctul în care succesul medical se întâlnește cu arhitectura digitală. Această profunzime tehnologică face parte dintr-o experiență holistică care permite pacienților să își petreacă procesele de tratament în confortul unei „vacanțe de sănătate”.

„Combinăm sănătatea, tehnologia și confortul sub un singur acoperiș”

Dr Wonder Clinic își continuă activitatea ca grup de sănătate multidisciplinar, având o infrastructură fizică în cartierul prestigios Florya din Istanbul și o echipă de 100 de experți. Clinica, care și-a configurat structura corporativă la o scară industrială, dar cu o sensibilitate de tip boutique, oferă îngrijire personalizată sutelor de pacienți internaționali în fiecare lună. CEO-ul Dr Wonder Clinic, Erhan Ceylan, a împărtășit următoarele despre viziunea de viitor a mărcii și abordarea de servicii holistice:

„Ca Dr Wonder Clinic, gestionăm fiecare etapă, de la logistică la design digital, cu o planificare milimetrică. Transformăm marca „Wonder” într-o umbrelă globală prin includerea Wonder Hair Clinic și a ramurilor de chirurgie estetică, promițând o schimbare holistică. În conformitate cu obiectivele noastre pentru 2025, planificăm să deschidem noi sucursale în cartierele de elită din Istanbul și să dublăm capacitatea noastră de acceptare a pacienților străini. Având la bază scorul nostru de excelență de 4.9 de pe Trustpilot, vom continua să reprezentăm puterea subtilă a Turciei în turismul de sănătate și să ne continuăm investițiile la nivel global.”