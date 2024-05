GIOVANNI CAPRARA A MAI FĂCUT O MINUNE, DAR CU CSO VOLUNTARI

Antrenorul care a adus singurul titlu din istoria echipei de volei CSM Târgoviște e din nou campionul României

În finala campionatului, CSO Voluntari a învins cu 3-0 la general pe Volei Alba Blaj, și a câștigat în premieră titlul în România

Echipa a început actualul sezon cu trei înfrângeri consecutive, dintre care două pe teren propriu! Antrenorul sârb Milan Ljubicic, cel care a început pe banca ilfovencelor, a fost sschimbat după 7 etape. A reușit doar trei victorii și patru înfrângeri, eșecul de la Brașov, cu Corona (1-3), fiindu-i fatal. În locul său a fost lăsat două etape secundul Gabriel Enache. Și, deși nu s-a descurcat deloc rău, două victorii, a fost schimbat și el. A fost adus turcul Dehri Can Dehrioglu, cel care fusese dat afară de CSM București!

Fost secund la naționala Turciei și Vakifbank, dar și ”principal” la Galatasaray, a rezistat și el doar șase etape. După trei victorii și trei înfrângeri a trebuit și otomanul să-și caute de drum.

Caprara a găsit echipa pe locul 7!

Giovanni Caprara, fost campion mondial cu naționala Rusiei în 2006, dar și de patru ori câștigător al Ligii Campionilor, cu Bergamo și Eczacibasi, fusese demis de la Besiktas, în Turcia. Iar Voluntariul l-a adus la echipă. După 15 etape, formația ilfoveană era pe locul 7 cu 8 succese și 7 eșecuri! ”Când am venit la echipă, le-am spus fetelor că eu am venit în România doar să câștig titlul”, a declarat tehnicianul italian.

În cele 7 etape rămase din sezonul regulat, Caprara a obținut 6 victorii și a pierdut un singur meci, 2-3 pe terenul celor de la Dinamo București. CSO Voluntari a intrat în play-off de pe o poziție extrem de ingrată: locul 5. Urma să întâlnească formația de pe locul 4 (CSM Lugoj) și apoi, dacă trecea de bănățence, să înfrunte liderul (CSM Târgoviște)!

Parcursul echipei a fost unul fără greșeală. Voluntari a trecut cu 2-0 la general (3-1 și 3-0) de CSM Lugoj, iar apoi tot cu 2-0 de CSM Târgoviște (3-1, 3-1). Și pentru că scosese liderul, a luat traseul poziției 1, iar în finală urma să joace, la o adică, mai multe meciuri pe teren propriu.

Bucuria de la Blaj

CSO Voluntari a dat în finală peste campioana Volei Alba Blaj, echipă care trecuse la rândul ei de Dinamo (3-1 și 3-0) și de Rapid București (3-0 și 3-1). În sezonul regulat cele două echipe își împărțiseră victoriile. 3-1 au învins ardelencele, 3-2 ilfovencele, fiecare pe teren propriu.

Se juca după sistemul cel mai bun din cinci meciuri, iar seria a început cu două dispute la Voluntari. După un 3-1 clar, a urmat cea mai echilibrată întâlnire. Gazdele au învins până la urmă însă cu 3-2 în al doilea meci și mergeau la Blaj cu multă încredere.

Giovanni Caprara a găsit și în noua arenă din Blaj cheia câștigătoare. Chiar dacă gazdele au condus cu 1-0 la seturi și păreau că pun multă presiune. În cele din urmă ilfovencele s-au impus 3-1 și au sărbătorit primul titlu de campioane. O ediție complet atipică pentru România, nicio altă echipă până acum, nereușind să câștige tiltlul, după ce terminase în sezonul regulat mai jos de locul 4! Voluntariul a câștigat venind de pe poziția a cincea!

Toată lumea vorbește acum însă de miracolul reușit de antrenorul Giovanni Caprara. Acesta a câștigat titlul în 2021 și cu CSM Târgoviște, iar din echipa de atunci, le-a găsit la Voluntari pe cubaneza Heydi casanova și pe olandeza Ilka Van deVyver, ridicătoarea titluară a echipei.

”A fost o nebunie, știam că ne va fi foarte greu cu Blajul, dar antrenorul a știut ce să ceară de la fiecare dintre noi. Mi-am dorit să mai câștig un titlu, pe final de carieră și uite că am reușit”, a declarat căpitanul Voluntariului, Alice Kapelovies.

Antrenorul Giovanni Caprara a declarat și el că ”sunt mândru de echipa mea. Fetele au dat dovadă de o atitudine extraordinară, am avut parte de niște fete foarte deștepte. Am luat-o meci cu meci și am reușit. De altfel, eu le-am spus că am venit doar să câștig un nou titlu în România și uite că am avut dreptate”, a spus Caprara.