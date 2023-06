EMOȚII PENTRU ANTRENORII DE BASCHET

Colegiul Central al Antrenorilor din cadrul Federatiei Romane de Baschet anunta ca datele de desfasurare ale sesiunilor de licentiere pentru antrenorii de baschet din Romania (pentru toate licentele – A, B, C), pentru sezonul 2023-2024, sunt urmatoarele :

Sesiunea I – perioada 15-17.06.2023 (pentru toate licentele – A, B, C)

Sesiunea II – perioada 01-03.09.2023 (pentru toate licentele – A, B, C)

* acestea sunt singurele sesiuni organizate de FRB prin care antrenorii vor putea obtine licentele A, B, C pentru sezonul 2023-2024

Toti antrenorii de baschet a caror licenta – indiferent de categorie – a depasit durata de 4 ani, trebuie sa participe la examenul de reinnoire a licentei, conform articolului 4, punctul (5), din Regulamentul de Licentiere a antrenorilor de baschet.

Totodata, conform Art. 4, punctul (4), „Dobandirea unei categorii superioare se realizează dupa minimum 2 (doi) ani competitionali / 2 sezoane competiționale de la dobandirea licentei anterioare”.

Pe de alta parte, antrenorii care detin o licenta provizorie de orice tip ( A,B,C) sunt asteptati la examenele de licentiere pentru sezonul 2023-2024.

Inscrierile pentru cei care doresc sa participe la prima sesiune de licentiere se pot efectua pana la data de 14.06.2023, iar documentele necesare pentru dosarul personal pot fi depuse fizic la sediul FRB sau pot fi trimise electronic pe adresa de e-mail licentierefrb@frbaschet.ro