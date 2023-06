ECHIPA ROMÂNIEI DE BASCHET 3X3, LOCUL 4 LA JOCURILE EUROPENE

Nationala feminina de baschet 3×3 a incheiat pe locul 4 Jocurile Europene – Cracovia Malopolska 2023, după ce în finala mica a competitiei a fost invinsa de puternica nationala a Spaniei, cu 21-15.

Evolutiile bune din cadrul competitiei supranumite „Jocurile Olimpice ale Europei” se datoreaza sportivelor Sonia Kim, Alina Podar, dâmbovițeanca Anamaria Virjoghe si Teodora Manea, dar si staffului tehnic care s-a ocupat de pregatirea fetelor noastre: antrenorul Catalin Stefanescu, preparatorul fizic Rares Stoica si kinetoterapeutul din Voinești – Dâmbovița, Alin Calinescu.

Romania a fost foarte aproape de o medalie continentala dupa ce a pierdut doar doua partide la Jocurile Europene 2023. Rezultatele complete inregistrate de nationala feminina au fost:

Romania – Austria 17-14 (grupe)

Germania – Romania 13-15 (grupe)

Romania – Grecia 15-12 (grupe)

Romania – Israel 21-11 (sferturi de finala)

Romania – Lituania 13-16 (semifinale)

Spania – Romania 21-15 (finala mica)

Tara noastra a fost reprezentata si in competitia masculina. Baietii pregatiti de Bogdan Popescu au incheiat intrecerile in faza grupelor, nationala noastra clasandu-se pe locul 3 in Grupa B si ratand calificarea in sferturile de finala.

Alexandru Coconea, Christian Chitu, Vladislav Solopa si Aurelian Gavriloaia au invins Elvetia (21-20), dar au cedat cu Lituania si Austria 13-22, respectiv 13-21.