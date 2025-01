DECIZII DE ULTIM MOMENT ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii ca urmare a sedintei desfasurata mixt la sediul FRB si online, cu prezenta a 15 membri (6 membri prezenti fizic si 9 membri in online), in data de 08.01.2025:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul Specific al Campionatelor Nationale de baschet 3×3.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi Calendarul competitional al competitiilor de baschet 3×3, cu amendament la datele primului turneu din CRBF 3×3.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi obiectivele majore pentru loturile nationale de baschet 3×3:

– FOTE 2025 (U18) – medalii (loc I-III, la m si f)

– Calificarea la YOG Dakar 2026 (m si f)

– Calificarea la Campionatele Europene 3×3 (seniori si senioare) 2025

– Gimnaziada 2025 – medalii (m si f)

– Participare in Women’s Series

– JMU 2025 – medalie (loc !-III, m)

Obiective pentru Baschet 5 la 5:

– calificare in faza a doua a FIBA World Cup 2027, European Qualifiers (seniori)

– calificare la FIBA EuroBasket U18 2026 (m)

4. Urmare a memoriului trimis de BBB Raptors Berceni, se aproba cu unanimitate de voturi constituirea unei Comisii de Analiza FRB, din care fac parte Tiberiu Dumitrescu, directorul tehnic FRB, si Zoltan Safar, directorul Departamentului Competitii si Eligibilitate, pentru studierea si analizarea tuturor documentelor din cazul meciului U14, feminin, dintre BBB Raptors Berceni – CS Valea Calugareasca, si trimiterea la CCCO a documentelor medicale ale sportivei Maria Garagaianu, spre rejudecare.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi schimbarea locatiei meciului international dintre Romania si Turcia, din cadrul ferestrei a treia din FIBA Women’s Eurobasket 2025 Qualifiers, de la Alexandria la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti si trimiterea formularelor necesare aprobarii acesteia din partea FIBA.

6. Referitor la cazurile de neplat a ale taxelor de formare, se aproba cu unanimitate de voturi ca pina la urmatoarea sedinta a Consiliului Director sa fie prezentata o centralizare a tuturor situatiilor de neplata a taxelor de formare, pentru a se gasi solutie amiabile de stingere a acestor datorii.

7. Se aproba cu unanimitate de voturi ca Federatia Romana de Baschet sa depuna la ANS pina la data de 14.01.2025 Cererea de finantare pentru 2025.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi infiintarea Autoritatii de Management pe Proiecte, coordonata de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala.

9. Informare a Consiliului Director referitor la faptul ca se fac demersuri pentru infiintarea FRB Holding, format din FRB Events SRL, ProLiga, ARB si altele; ProLiga este o societate pe actiuni, formata din FRB si cluburi actionare din LNB.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi demararea demersurilor pentru obtinerea unui imprumut de la Banca Transilvania, necesar investitiilor FRB (hotel).

11. Se aproba cu unanimitate de voturi infiintarea Campionatelor Nationale Masters (de la +35 la feminin; de la +40 la masculin). Totodata, se aproba cu unanimitate de voturi ca Svetlana Simion sa coordoneze organizarea si derularea acestor competitii din calitatea de sef al Departamentului de Competitii de Baschet Masters.

12. Se aproba cu unanimitate de voturi ca Liviu Puicu sa fie managerul de evenimente in organizarea Campionatului European U16 feminin, Divizia A, si a Campionatului European U18 masculin, Divizia B, Competitii care se vor desfasura in 2025 la Pitesti.

13. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor catre reprezentantii NBA de a aproba organizarea in Romania a unor competitii de baschet 3×3 sub egida Jr. NBA, sub coordonarea lui Mircea Cristescu.

14. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor catre AMR pentru ca FRB sa poata utila 100 de terenuri de baschet 3×3 in toata tara, printre care si 10 terenuri dotate profesionist, la cele mai inalte standarde FIBA 3×3

15. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor pentru constructia unui teren de baschet 3×3 in curtea FRB (betonare, elicopterizare) la cele mai inalte standarde FIBA 3×3.

16. Se aproba cu unanimitate de voturi ca la Cabinetul Presedintelui FRB sa se organizeze un grup de lucru format din 3 consilieri si 1 jurist, independenti de Executivul FRB, pentru elaborarea Statutului, regulamentelor si actelor normative.

17. Urmatoarea sedinta a Consiliului Director va avea loc la Oradea, in data de 23.02.2025, in dimineata meciului dintre Romania si Norvegia, din cadrul FIBA World Cup 2027 European Pre-Qualifiers.