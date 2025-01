MORENARUL ANDREI IVAN, ÎNTÂMPINAT DE FANII LUI ADANASPOR

Morenarul Andrei Ivan (28 de ani), atacantul Universității Craiova, va juca în a doua parte a acestui sezon la Adanaspor, ocupanta penultimului loc din liga secundă a Turciei.

Folosit destul de rar de Costel Gâlcă, Ivan a decis să accepte un împrumut la Adanaspor, echipă care lupta pentru evitarea retrogradării în liga a treia din Turcia. „Va fi foarte bine financiar, mai bine decât la Craiova, dar nu asta contează, îmi doream doar să joc”, a spus fotbalistul cu 17 meciuri la naționala României.

La sosirea în Turcia, Andrei Ivan și atacantul albanez Sokol Cikalleshi (34 de ani) au fost întâmpinați la aeroport de un grup de fani ai lui Adanaspor. Suporterii au cântat și i-au salutat pe cei doi jucători care vin să întărească echipa în această iarnă, iar imaginile au fost postate pe rețelele sociale de clubul turc.

Adanaspor va avea o misiune foarte complicată în a doua parte a acestui sezon. Echipa lui Andrei Ivan se află pe locul 19, penultimul, cu doar 15 puncte în primele 18 etape, iar diferența față de locul 16, ultimul care asigură salvarea, este acum de 7 puncte.

„În primul rând m-am sfătuit cu familia, cu impresarul meu și am luat această decizie împreună cu ei. Sigur va fi mai bine pentru mine, o să joc și este vorba doar despre 6 luni, nu o să fiu foarte mult.

Nu am vorbit deloc cu Mister, dar m-am gândit la ultimele meciuri, în care nu am fost folosit, și m-am gândit să merg la o echipă la care să joc. Nu știu ce s-a întâmplat, în sezonul trecut am fost folosit de Mister. Și sezonul ăsta am fost, dar nu am marcat, probabil de asta.

Eu cred că pentru mine este un pas înainte, pentru că o să am meciuri în picioare. Va fi foarte bine financiar, mai bine decât la Craiova, dar nu asta contează, îmi doream doar să joc.

A fost grea despărțirea, greu să-mi iau la revedere, dar mă voi întoarce în iulie, am contract cu Universitatea. Nu au opțiune de transfer definitiv, este doar împrumut, atât”, a spus Ivan la plecarea în Turcia.